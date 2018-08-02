CHP'de imzalar tamam. Genel merkeze teslim edildi

CHP'de muhalif isimler olağanüstü kurultay toplanması için topladıkları imzaları genel merkeze teslim etti. Usluer 630 imza toplandığını açıkladı

Kurultay isteyen CHP'nin muhalif isimleri topladıkları delege imzalarını Genel Merkez'e teslim etti. Teslim edilen imza sayısı 630 olarak açıklandı.

CHP'de olağanüstü kurultay talebiyle 16 Temmuz'da başlatılan imza toplama sürecinin tamamlandı. Muharrem İnce taraftarı muhalifler topladıkları imzaları teslim etmek üzere CHP Genel Merkezine geldiler. CHP'de olağanüstü kurultay için toplanan imzalar Genel Merkez'e teslim ediliyor. Muhalifler adına açıklama yapan Gaye Usluer, noter tasdikli imza sayısının 630 olduğunu açıkladı. Yapılacak inceleme sonrasında imza sayısı yeterli çoğunluğa ulaşmışsa CHP 45 gün içinde seçimli olağanüstü kurultay yapacak.

NOTER TASDİKLİ 630 İMZA TESLİM EDİLDİ

Genel merkezde muhalifler adına açıklama yapan Parti Meclisi üyesi Gaye Usluer şunları söyledi:

"Bir düğümü hep birlikte düğüne çevirelim. Önümüzde yerel seçimler var. Yüzde 22,6'lık bir sonucumuz var. Yerel seçimlere hazırlanırken en büyük anket yakın zamandaki seçimlerdir. Bu puan bizim yerel seçimlere giderken anket sonucumuzdur. İsteğimiz kişilerin değişmesi değildir. İsteğimiz yeni bir yönetim anlayışının devreye girmesidir. Kurultayın toplanabilmesi için delege imzaları için bir noter şartı yok. Delegelerin salt çoğunluğunun beşte biri ile toplanabiliyor ama bizim tüzüğümüzde noter şartı ve salt çoğunluk şartı var. Bugün için toplam delege sayısı 1240. Noter tasdikli imza sayımız 630."

45 GÜN İÇERİSİNDE OLAĞANÜSTÜ SEÇİMLİ KURULTAYA GİDİLECEK

Pazartesi günü sona eren imza verme işlemi sonrasında sosyal medya hesabından açıklama yapan Usluer, yeterli imzanın toplandığını iddia etmiş, ancak sayı vermemişti.

İmzaların Genel Merkez'e sunulması ile birlikte inceleme süreci başlayacak.

Seçimli olağanüstü kurultayın yapılabilmesi için toplam delege sayısının yarıdan bir fazlasının imzası gerekiyor. Eğer bu çoğunluk sağlanırsa, 45 gün içerisinde olağanüstü seçimli kurultaya gidilecek.



618 İMZA BEYANNAMESİ

Geri çekilen ve cepte tutulan imzalarla ilgili tartışmalar da sürüyor. Kulislere yansıyan bilgilere göre muhaliflerin elinde 618 imza verildiğine ilişkin beyanname bulunuyor. Ancak bu beyanname sahiplerinin en az 22'sinin notere giderek imzalarını geri çektiği belirtiliyor. 17 imza sahibinin ise ıslak imzalı asıl belgeyi cebinde tutarak, muhaliflere sadece beyannamenin fotoğrafını gönderdiği iddia ediliyor. 17 delegenin son iki günde ıslak imzalı belgeyi muhaliflere gönderip göndermediği bilinmiyor. CHP yönetimi ise noterden verilen 15 günlük süre içinde imzasını geri çeken delegenin beyannamesinin kabul edilemeyeceğini savunuyor. CHP kulislerinde geri çekme ve imza attığı halde belgesini göndermeyenler yüzünden muhaliflerin salt çoğunluktan çok daha yüksek bir imza sayısını Genel Merkez'e sunmaları durumunda kurultay toplanabileceği konuşuluyor.

"HİÇBİR CHP'Lİ, PARTİSİNİ MAHKEME KORİDORLARINA TAŞIMAZ"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, gazetecilerin kurultay sürecine ilişkin sorusu üzerine, "Hiçbir CHP'linin, partisini mahkeme koridorlarına taşıyacağına inanmam, ihtimal vermem" dedi. Altay, kurultay süreciyle ilgili, parti genel merkezinin kamuoyunu rahatlatacak bir yol izleyeceğini bildirdi.

İNCE, YARGIYA GİTMEYE SOĞUK BAKIYOR

Muhaliflerin imzalarla ilgili olabilecek bir tartışmayı yargıya taşıyabileceği konuşulmuştu ancak Muharrem İnce'nin yakın çevresine partinin mahkemeye verilmesine sıcak bakmadığını söylediği öğrenildi. Bu durumda muhalifler ikinci planı devreye sokacak. Buna göre yeterli imza olmaması halinde muhaliflerin, imza atan delegenin iradesinin yok sayılmaması gerektiğini vurgulayarak Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun olağanüstü kurultayı toplaması gerektiği konusunda baskı kuracağı konuşuluyor.