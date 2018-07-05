CHP'de kılıçlar çekildi!

‘Değişim’i savunan ve ‘Partinin genel başkanı İnce, onursal başkanı Kılıçdaroğlu’ olsun görüşünü ileri süren Alaattin Yüksel, değişimin yerel seçim öncesinde gerçekleşmesinin partiyi güçlendireceği açıklamasına karşı çıkan Tacettin Bayır, ‘Yerel seçim öncesi bu tartışmalar partimize zarar veriyor. Kimsenin İnce ve Kılıçdaroğlu’nu birbirine kırdırmaya hakkı yok’’ dedi

Ali Budak- Seçimler bitti ancak CHP’de başlayan genel başkanlık tartışmaları artarak devam ediyor. Seçim sonrasında toplumdan gördüğü desteği arkasına aldığını ve partinin genel başkanlığına talip olduğunu açıklayan Muharem İnce’nin Kılıçdaroğlu’na onursal başkanlık teklif ettiğini ancak kabul görmediği belirtiliyor. Ancak önce Sakarya il teşkilatı sonrasında ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun ‘değişimi’ destekleyen açıklamaları partide yeni tartışmalara yol açıyor.

Kocaoğlu’ndan değişim çıkışı

24 Haziran seçimlerinden istediğini alamayan CHP’de değişim talebi yükselmeye başladı. İlk olarak geçtiğimiz günlerde CHP İzmir eski Milletvekili Alaattin Yüksel’in dile getirdiği ve önceki günlerde Muharrem İnce’nin Kemal Kılıçdaroğlu’nun kabul etmediği ‘Partinin genel başkanı ben olayım, onursal başkanı da siz olun’ teklif sonrası partide değişime yönelik ilk açıklama Sakarya’dan geldi. Sonrasında ise İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun gün içinde yaptığı 24 Haziran seçim sonuçlarının partide acil değişimi zorunlu kıldığını ve değişimin genel başkanın öncülüğünde yapılırsa partinin daha da güçleneceğine yönelik açıklaması da partide değişim isteyenleri öne çıkardı.

Yerel seçimde başarı için değişim şart!

Yerel seçimlere henüz 9 ay olduğunu ve olası bir değişimin CHP’yi daha da güçlendireceğini belirten Alaattin Yüksel, “Yerel seçimlere bu yapıyla gitmek ciddi bir başarısızlıkla sonuçlanacaktır. Tam tersine bir an önce partide yenilenmeyi ve değişimi gerçekleştirmeliyiz. Bu sayede yerel seçimlere çok daha güçlü gireriz. Kendi koltuklarını korumak isteyen bazı arkadaşlarımız da AKP’den önce erken seçim davulları çalmaya başladı. Bu parti içindeki değişimi ve yeniden yapılanmayı engellemeye ve kendi koltuklarını korumaya yönelik bir harekettir. Gün artık kendi koltuklarımızı düşünme zamanı değil ülkenin geleceğini düşünme zamanıdır. Yeniden yapılanmayla daha da güçlenmiş bir parti olacağız. Bu partiyle gidilecek olan yerel seçimlerde güçlü bir yerel iktidar çıkartırsak bu genel iktidarın da yolunu açacaktır. Yapılması gereken de budur. Bir an önce aklıselim ve soğukkanlılıkla oturup, partinin önce yerel seçimlerden nasıl güçlü çıkabileceğini konuşmamız gerekiyor. Birbirimizi yemek yerine ülkenin geleceği için çalışmamız gerekiyor. Sonrasında da CHP’yi iktidara taşıyacak olan çalışmalara başlamamız gerekiyor. Kendi geleceğimizi değil ülkenin geleceğinden yola çıkarak yapmamız gerekiyor’ dedi.

‘Değişim isteğinden kaçınılmamalıdır’

‘Muharrem İnce’nin partinin genel başkanı olarak bütün Türkiye’yi dolaşmasıyla cumhurbaşkanlığı seçiminde toplumda yaratılan heyecanı ve umudu söndürmemeliyiz’ diyen Yüksel şöyle devam etti: Muharrem İnce toplumda ciddi bir heyecan ve umut yarattı. Bunu daha da arttırmalıyız. Toplumdaki bu heyecanı yok etmeye hakkımız yok. Ancak bu heyecanı ve umudu canlı tutup daha da güçlendirerek iktidara gelebiliriz. Aziz Kocaoğlu’nun da 24 Haziran seçim sonuçlarının partide acil değişimi zorunlu kıldığını ve değişimin genel başkanın öncülüğünde yapılırsa partinin daha da güçleneceğine yönelik açıklaması da önemlidir. Sayın Kocaoğlu’da partideki değişimi işaret ediyor. Bu değişim isteğinden kaçınılmamalıdır.

‘Kimsenin İnce ve Kılıçdaroğlu’nu birbirine kırdırmaya hakkı yok’

CHP’nin öncelikle birtakım kurulları, tüzüğü ve programı olduğunu vurgulayan CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, ‘Bu partinin meclisi ve MYK’sı vardır. Hepsini bırakalım İzmir’de il başkanı var. İzmir’de il başkanı varken eski milletvekili ve eski il başkanı Alaattin Yüksel’in ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun görüş bildirmesi yerel seçimlere 9 ay kala parti içinde kavgalıyız görüntüsü vermekten başka bir şey değildir. Yani burada hiç kimsenin Sayın Kılıçdaroğlu’nu ve Sayın İnce’yi birbiriyle yarıştırmaya ve birbirine kırdırmaya hakkı yoktur. Kimsenin partiyi bölünmüş gibi gösterme lüksü olamaz. Bu partililik değildir. Partili olan bu zararı vermez. Bu tartışmayı körüklemez’ ifadelerini kullandı.

Bayır’dan Kocaoğlu’na ‘Örgütün işlerine neden bu kadar müdahilsin?’



CHP örgütünün Aziz Kocaoğlu’nun genel sekreterini, Grand Plaza’nın genel müdürlerini seçebiliyor mu’ diye soran Bayır, sözlerini şöyle sürdürdü: Bu işlere karışıyor muyum? Ya da sen belediyenin işlerine karıştırtıyor musun? Karıştırtmıyorsun. Sen neden örgütün işlerine bu kadar müdahil oluyorsun? Bu İzmirli seni belediye başkanı olarak seçti ve senin hizmet getirmeni istedi. Senin başka işin yok mu? Senden başka belediye başkanı yok mu bu açıklamayı yapacak. Neden bir tek sen çıkıyorsun? Bu durum da ister istemez insanın aklına seçimlere 9 ay kala genel merkezin kendisini çizdiği ve bir daha aday göstermeyeceğini bildiğini ve o nedenle de genel merkezi değiştirip kendisine bir kez daha şans oluşturmak isteği olduğunu düşündürüyor. Kocaoğlu, bu değerlendirmesiyle hata yapmış ve partiye zarar vermiştir. Kurultay delegeleri, milletvekili arkadaşlarım ve hatta belediye başkanlarıyla da görüştüğümde seçime 9 ay kala böyle bir isteği almadım. Bu durum partinin 3 ay daha bu tartışmalarla zaman harcamasına neden olacak. Seçime 6 ay kala kaybettiğimiz ilçeleri nasıl kazanacağız?



‘Değişim isteği yerel seçim öncesi zarar verir’



Değişimin kaçınılmaz olabileceğini ancak doğru zamanın beklenmesi gerektiğini ifade eden Bayır, “Partililerin tabandan böyle bir isteği de olabilir ancak bunun zamanı vardır. Yerel seçim öncesi bu yapılamaz. Bu partiye zarar verir. Değişim için şu an doğru zaman değil. Yerel seçim yapılır ve hala aynı talep devam ederse oturulur ona göre çalışmalara başlanır. Zaten Kılıçdaroğlu’da koltuk meraklısı bir insan değil. Bırakır, gider. Ama bugün kime bırakacak? Tamam, Muharrem Bey’i seviyoruz. Ancak kendisi söylemedi mi, Kılıçdaroğlu’nun karşısından aday olmayacağını? Bunu kendisi açıklamadı mı? Şimdi bu adaylık nereden çıktı? Şimdi AKP’liler ellerini ovuşturuyor. Çünkü CHP’yi hırpalamaya çalışmalarına gerek kalmadı. Zaten biz kendi içimizdekiler tarafında hırpalanıyoruz. İçimizdeki kendini dev aynasında gören arkadaşlarımız partimize zarar veriyor. Önce partimiz gelir. Bu tartışmaların partimize yararı yok. Kılıçdaroğlu’da İnce’de bu partinin değeridir. Sadece kendi gelecekleri adına değişimi savunanlar partiye zarar vermektedir” diye konuştu.