CHP'de kurultay tarihi erkene alındı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay tarihini öne çektiklerini ve 2017 hazırlığı yaptıklarını söyledi.



Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde basına kapalı bir şekilde parti örgütlerinin öneri ve taleplerini dinledi. 8 saat yeni yol haritası için görüşen partililerin olağanüstü kurultay talep ettiği ortaya çıktı.



Normalde kurultay tarihinin 2018 yılı olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, 2017 yılının kasım veya aralık ayı için kurultay tarihi verdi. Kılıçdaroğlu, 2018 yılına ise yeni kadro ile gireceklerini belirterek, yeni tüzük ve program için de her türlü adımı atacaklarını söyledi.



Gerginlik yaratan istifa talebi

Öte yandan toplantıda Tunceli İl Başkanı Ali Rıza Güder'in sözleri ortamın gerilmesine neden oldu. Konumasında Örgütten Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl'e yüklenen Güder, Bingöl'ün istifa etmesini istedi. Kılıçdaroğlu ise Bingöl'e sahip çıkarak, kendisinin çok çalıştığını ve Bingöl'le uyumlu bir şekilde çalıştıklarını söyledi. (Habertürk)