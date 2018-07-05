CHP'de kurultay var mı? Açıklama geldi

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, "Genel Merkezimizin gündeminde olağanüstü kurultay çağrısı yoktur. MYK'nın gündeminde bir olağanüstü kurultay yoktur. Seçim sonuçlarını ayırarak sandıkları yorumlamak doğru değildir. Kurultay tartışmaları seçim sonuçlarının sağlıklı değerlendirilmesinin önündeki en önemli engellerden biridir. Kurultay zamanında yapılacaktır. Genel Merkezimizin bundan başka bir fikri yoktur." dedi

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan şunları kaydetti:

“Bir tek adam rejimi yaşıyoruz. Tek adam rejimi ilk KHK ile Anayasa’yı askıya aldığını gösterdi. Yeni dönem bu KHK ile kötü başladı. Tek adam rejimine karşı milletin iradesini savunmaya devam edeceğiz. Hukuk, demokrasi ve milli iradeyi hakim kılma çabamız olacak.

İstanbul milletvekilimiz Enis Berberoğlu yeniden milletvekili seçildi. Anayasa’nın hükmü açık. Yeni milletvekili seçildiği zaman dokunulmazlık başlar diyor. Sayın Berberoğlu’nun dosyası Yargıtay’da dokunulmazlık kapsamındadır. Serbest bırakılması gerekir. Mahkemelerin bir an önce Sayın Berberoğlu ile ilgili tahliye kararı vermesini bekliyoruz.

Eren Erdem siyasi bir operasyonla tutuklanmıştır. Eren Erdem kaçmadığı halde kaçış şüphesi var diye hapishanede tutulmaktadır. Bunun üzerinden yönetilen kirli propagandanın hiç bir şekilde etkili olmayacağı açıktır.

Antalya’da 10 gencimiz haksız yere gözaltına alınmış, 5 gencimiz tutuklanmıştır. Bu Türkiye’nin fotoğrafıdır.

Erdoğan meydanlarda bize yönelik bir dış operasyon var diyordu, 24 Haziran geçtikten sonra bambaşka bir ülke olacağız diyordu. Geçti, 24 Haziran geçti. Pazardaki enflasyon en az yüzde 20’dir. Dolar düşmedi. Kredi faizleri yüzde 20-30 arasında. Hani düşecekti. Şimdi Erdoğan’a soruyorum.

MYK’mız genel olarak Türkiye’nin durumunu değerlendirmeye devam ediyor.

SORU CEVAP

Genel Merkezimizin gündeminde olağanüstü kurultay çağrısı yoktur. MYK’nın gündeminde bir olağanüstü kurultay yoktur. Seçim sonuçlarını ayırarak sandıkları yorumlamak doğru değildir. Kurultay tartışmaları seçim sonuçlarının sağlıklı değerlendirilmesinin önündeki en önemli engellerden biridir. Kurultay zamanında yapılacaktır. Genel Merkezimizin bundan başka bir fikri yoktur.

MYK sayın Genel Başkanımızın tam yetkiyle arkasındadır. İmza yetkisi tüzük ile verilmiş bir haktır. Bu süreçten delegelerin yüzde 51’inin imzası ile bir kurultay toplamının sonuca ulaşacağını düşünmüyoruz. Bizim görüşümüz bu doğrultudadır.

Teknik olarak seçimler bitince millet ittifakı bitmiştir.

Şunun bilinmesi gerekir Sayın Genel Başkanımız MYK’yı parti Meclisi içinden atar. Ve şu ana kadar alınan her türlü karara MYK destek olacaktır. MYK üyelerimiz genel başkanın süreci yönetmesi için gerekliyse bu konuda bir tereddüt yoktur.”