CHP'de şok! O vekil istifa etti!

CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey, sağlık sorunları nedeniyle milletvekilliğinden istifa etme kararı aldığını bildirdi

CHP'de şok! O vekil istifa etti!

CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey, yaptığı yazılı açıklamada, siyasete başladığı 2011 yılından bu yana seçmenlerine olan sorumluluklarını yerine getirmek için var gücüyle çalıştığını belirtti.

Yüksek tempoda, aralıksız geçen yıllar içinde ortaya çıkan sağlık sorunlarını çoğu zaman gözardı ettiğini ifade eden Pavey, şunları kaydetti:

"Gelinen noktada sağlık sorunlarımı daha fazla ertelemem mümkün olmadığı için milletvekilliğinden istifa kararı aldım. Öncelikle seçmenimize, bana siyasete girerek hizmet etme fırsatı tanıyan Genel Başkanımıza, yol arkadaşlarıma ve partime teşekkür ederim. Altı yıldır yürekten inanarak sürdürdüğüm mücadeleye bundan sonra da milletvekili olmadan devam etmeye kararlıyım."


Kaynak: AA
Etiketler; #sağlık #şafak pavey #chp
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