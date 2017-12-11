CHP'den açıklama: Bu 5 ilin belediyelerine daha operasyon hazırlığı var

CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin görevden alınmasına ilişkin açıklama yaptı. Canpolat, "Kendi yolsuzluklarınızı örtbas etmek için Aydın'da, Adana'da, Ankara'da, İzmir'de ve İstanbul'un birçok belediyesinde operasyon yapma hazırlıkları olduğunu biliyoruz" dedi

CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, Ataşehir Belediye Başkanı'nın görevden alınmasına tepki göstererek “İstanbul'da 5 milyon hayır oyu çıkmasının bedelini CHP'li belediyelere ödetmek istiyorlar. 14 belediyemizin 14'ünde her gün müfettiş var. Daha dün Kartal Belediyesi'nde 23 müfettiş vardı. Belediyede çalışandan çok müfettişin olduğu bir dönem yaşıyoruz” dedi. Canpolat “Sadece İstanbul'da da değil. Aydın, Adana, Ankara, İzmir ve İstanbul'da bir çok belediyede operasyon yapma hazırlığı var” dedi.



CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin aralık ayı oturumunun ilk gününde CHP'nin grup toplantısına katıldı. Grup toplantısı öncesinde basın açıklaması yaparak Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin görevden alınması ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Canpolat, son günlerde CHP'li belediyelerin başarısını gölgelemek isteyen siyasi bir saldırı ile karşı karşıya olduklarını belirterek “Özellikle referandumda İstanbul'daki belediye başkanlarımızın başarısı, hayır oyunun yüksek çıkması AKP'li belediyelerde oyların düşük çıkması kısaca İstanbul'da yaklaşık 5 milyon oyun hayır çıkmasını AKP içine sindiremedi. Bunun bedelini CHP'li belediyelere ödetmek için yoğun çaba içindeler” dedi. CHP'li belediyelerin soruşturulmasına karşı olmadıklarını ifade eden Canpolat “Ellerinizi hakimlerden savcılardan çektiğiniz gün, talimatla soruşturmadan vazgeçtiğiniz gün belediyelerimizle ilgili yapacağınız her türlü idari soruşturmanın arkasında oluruz. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hukuk kuralları içinde yapılacak soruşturmalara asla hayır demeyiz. Ama ne yazık ki öyle olmadığını görüyoruz” diye konuştu.