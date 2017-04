CHP'den açıklama: Manipülasyona rağmen veriler aşağıya iniyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger , referandumla ilgili açıklama yaptı.

"SONUNDA HALK KAZANACAK. 'HAYIR' ÇIKACAK"

AA manipülasyon yapıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger seçim sonuçlarına ilişkin, "Bizim açımızdan çok hoş. Bu kadar manipülasyona rağmen kendileri de durmadan verilerini aşağıya indiriyorlar. Gördük ki YSK, Anadolu Ajansı verilerini aldığı söylediği YSK değil. Kendileri sandık başında veri alamıyorlar zaten. Şuna inanın, 'Hayır' her yerde önde şu an İstanbul'da yüzde 54 ile 'Hayır' önde. İzmir'de YSK'nın kendi verisi önde yüzde 70 ile 'Hayır' önde. Ankara'da Çankaya henüz devreye girmedi. Ona rağmen şu anda dengede gidiyor. Çankaya geldiği zaman göreceksiniz ki 'Hayır' her yerde önde olacak" diye konuştu.Sandık görevlilerine sandıkları terk etmeme uyarısı yapan Aksünger, "Bu manipülasyona rağmen sandık başlarındaki arkadaşlarımız ilçe seçim kurullarından, sandık başlarından ayrılmasınlar. Sabaha kadar takipçisi olacağız. Manipülasyonların hiç birisi kazanamayacak. Devlet diye kendini zannedenler değil, halk, millet kazanacak. Dakika dakika dakika geri geliyorlar. Sonunda halk kazanacak. 'Hayır' çıkacak. Kimse ayrılmasın sandıklardan. İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı genelgelerin hepsi boştur. Buna YSK izin vermemiştir. Toplumu sandık başlarından okul önlerinden uzaklaştırılamazlar. Bu tamamen yıldırma, manipülasyondur. Bütün vatandaşın o sandıkları izleme hakları vardır. Bizim yetkililerimiz de sandıklar taşınırken mutlaka yanlarında olacaklalar. İlçe seçimde de yanlarında oturacaklar. Tek tek beraber girecekler. Biz de gireceğiz. 'Hayır', halk kazanacak" ifadelerini kullandı.Aksünger, Anadolu Ajansı'nın manipülasyon yaptığını ve CHP'nin birçok sandığa itiraz ettiğini söyledi. Güneydoğu sandıklarında problem olduğunu belirten Aksünger, oy hırsızlığının zemininin hazırlandığını da açıkladı.