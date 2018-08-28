CHP'den af açıklaması: Toplumsal mutabakat arıyoruz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, af tartışmaları ile ilgili olarak, "Affa ilkesel bir şekilde bakıyoruz ve toplumsal mutabakat arıyoruz. Evrensel ölçütler içinde kimsenin vicdanını rahatsız etmeyecek, en az mağdur, en yüksek memnuniyet yaratacak şekilde tartışılması, toplum tarafından sindirilmesi, topluma rağmen bir karar verilmemesi gerekmektedir. Yaklaşımımız budur" dedi

CHP'li Özgür Özel, TBMM'de gündeme dair açıklamalarda bulundu. Özel, son aylarda dolar kurundaki artıştan dolayı bazı yazılı basın organlarının zor durumda olduğunu söyleyerek, bu konuda hükümetin derhal önlem almasını istedi.

İstanbul'da Cumartesi Anneleri'nin 700'üncü eylemi için düzenlenen basın açıklamasına yapılan müdahalenin vicdanları sızlattığını ifede eden Özel, "Bu konuda hükümetten bir özür beklerken Süleyman Soylu çıktı ve hepimizin dinlediği dünkü talihsiz açıklamayı yaptı. Süleyman Soylu; Cumartesi Anneleri'ni istismarcı olmakla, bir yalanı sürdürmekle, devletin sırtına başkalarının işlediği suçları yıkmaya çalışan bir organizasyon olmakla suçlamıştı. 700 hafta boyunca yapılmış, zaman zaman zorluklar yaşanmış ama genel olarak 700'üncü haftaya ulaşabilmiş olan barışçıl bir eylemin karşısına şiddeti reva görenler, özürleri kabahatlerinden de büyük bir şekilde hem kendilerini hem de partilerini ayıplı bir duruma getirmiştir" dedi.

"Gerçek demokrasilerde gerçek bakanlar herkesi kucaklar ve bir kayıp varsa, faili meçhul varsa onu aydınlatmak devletin görevidir" diyen Özel, "Ama Süleyman Soylu'ya kalırsa, Süleyman Soylu bir yasa dışı terör örgütünün bir arsa satın almasını, kiralamasını ondan mağdur olanların da gidip o arsada oturma eylemi yapmasını; Galatasaray Lisesi önü gibi kendisinin babasının tapulu malına kimseyi sokmayacağını söylemektedir. Bununla bütün faili meçhul cinayetleri üstlenmiştir, sahiplenmiştir ve bundan sonra olacakları da cesaretlendirmiştir Süleyman Soylu" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, ayrıca, 2011 yılında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumartesi Anneleri'nin simge ismi Berfo Ana'yı anlattığı haberin videosunu göstererek, şöyle konuştu:

"Şimdi ya Süleyman Soylu çıkacak dün söylediği sözler için hepimizden özür dileyecek ya da Tayyip Erdoğan bu Süleyman Soylu'ya yapması gerekeni yapacak."

Özel, bir gazetecinin MHP'nin af teklifi hazırladığı yönündeki çalışmaları hatırlatılması üzerine de şunları söyledi:

"Bahçeli'ye şunu sorarlar. Elbette son günlerde son derece hepimizi vicdanını yaralayan bazı konuları ve toplumsal hassasiyeti olan konuları sıralayarak, 'bunlar af kapsamında' olmayacak diyorlar. Sayıyorlar; terör suçları olmayacak, kadına yönelik şiddet suçları olmayacak, çocuk istismarı olmayacak. Bir de olacakları saysana. Olmayacakları biliriz biz. Mesela mafya örgütleri liderleri çıkacak mı? Mafya liderleri, suç örgütlerinin liderleri İstanbul'u, Türkiye'nin gözde tatil merkezlerini haraca bağlamış olan birtakım suç örgütlerinin liderleri çıkacak mı? Kapkaççılar çıkacak mı? Çıkmayacakları saymak kolay, onu konuşuruz. Bir toplumsal mutabakat arayalım ve kim kimi af ediyor görelim. Bu açıdan CHP olarak kategori olarak hiçbir zaman affa karşı olmadık. Ama affa ilkesel bir şekilde bakıyoruz ve toplumsal mutabakat arıyoruz. Toplumsal mutabakat varsa parlamentoda aranması gereken siyasi mutabakattır. Evrensel ölçütler içinde kimsenin vicdanını rahatsız etmeyecek, en az mağdur, en yüksek memnuniyet yaratacak şekilde tartışılması, toplum tarafından sindirilmesi, topluma rağmen bir karar verilmemesi gerekmektedir. Yaklaşımımız budur."

Özel, yerel seçimlerin erkene alınması ile ilgili ise "Bizim gündemimizde böyle bir şey yok" dedi.