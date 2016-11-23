CHP'den AP'ye: Türkiye, Erdoğan'dan daha büyük bir ülke

CHP Sözcüsü Selin Sayek Böke, Türkiye'nin bir ekonomik krizin eşiğinde durduğunu belirterek, "Bu kriz, küresel bir krizin Türkiye'ye yansımasının bir sonucu değil. Bu kriz, Türkiye'nin kendi krizi. OHAL'i uzatma kararıyla başlayan Türk lirasındaki değer kaybı, devamında gelen hukuksuzlukla, dış dünyadan kopartan gerginlikle, demokrasiden uzaklaştıran her adımla değer kaybetti" dedi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Böke, düzenlediği basın toplantısında, partisinin MYK toplantısının gündemini kamuoyuyla paylaştı. CHP Genel Merkezi'nde konuşan Böke, Türkiye ekonomisinin olağanüstü bir dönemden geçtiğini söyledi. Ekonomik kriz vurgusu yapan Böke, 3 Ekim tarihine dikkat çekti.



OHAL uygulamasının kaldırılması için hükümete çağrıda bulunan CHP'li Böke, "Türkiye, bir ekonomik krizin eşiğinde duruyor. Bu ekonomik kriz, daha önce yaşadığımız krizlere hiç benzemiyor. Ne 1994 krizine benziyor ne 1999 krizine benziyor ne 2001 krizine benziyor ne de 2009 krizine benziyor. Bu kriz, küresel bir krizin Türkiye'ye yansımasının bir sonucu değil. Bu kriz, Türkiye'nin kendi krizi. Türk Lirası, son 10 ay içerisinde dolara karşı yüzde 15 değer kaybetti. Bu değer kaybının neredeyse hepsini son 2 ay içerisinde yaşadı. Türk Lirası'nın Dolar'a karşı değer kaybına baktığınızda keskin artış, 3 Ekim'de başlıyor. 3 Ekim'de Türkiye'de ne olduğuna baktığınızda, bu krizin Türkiye'nin krizi olduğu da apaçık ortaya çıkıyor. 3 Ekim, benzer bir mikrofondan Hükümet Sözcüsü'nün OHAL'in uzatılacağını Türkiye'ye haber verdiği gün. OHAL'i uzatma kararıyla başlayan Türk lirasındaki değer kaybı, devamında gelen hukuksuzlukla, dış dünyadan kopartan gerginlikle, demokrasiden uzaklaştıran her adımla değer kaybetti" diye konuştu.





'ŞANGHAY BEŞLİSİ' AÇIKLAMASI: TÜRKİYE'NİN FAKİRLEŞMESİ DEMEK OLUR



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Şanghay Beşlisi' açıklamasını değerlendiren Böke, şu açıklamalarda bulundu: "Bir Şanghay Beşlisi'dir gidiyor. Türkiye açısından Şanghay Beşlisi, asla AB'nin yerini tutamaz. Üyeliğin sürecinde olabiliriz; ama ekonomik olarak zaten biriz. AB, Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 48,5'ini oluşturuyor, neredeyse yarısını. Paramızı oradan kazanıyoruz. Şangay Beşlisi, ihracatımızın içerisinde sadece yüzde 3'lük bir paya sahip. Biz gelirimizi elde etmek için yüzde 50'lik ürüne arkamızı döneceğiz, ihracatımızın sadece yüzde 3'ünü yaptığımız bir pazara geleceğimizi bağlayacağız. Olacak şey değil. Şanghay Beşlisi'ne yüzümüzü dönmemiz; Türkiye'nin üretememesi, fakirleşmesi, Türkiye'de işsizlik demek olur. Hiçbir cumhurbaşkanının bunu yapmaya hakkı yok. Şangay Beşlisi, diyenler kendi saray ihtiraslarıyla bunu söylüyor"





AP'DEKİ TÜRKİYE OYLAMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA: TÜRKİYE, ERDOĞAN'DAN DAHA BÜYÜK BİR ÜLKE



Avrupa Parlamentosu'nda (AP) Türkiye-AB ilişkileri karar tasarısıyla ilgili yarın yapılacak oylama üzerinden Avrupa'ya seslenen CHP Sözcüsü Böke, şöyle konuştu: "AB ile ilişkileri gerenler, bu gerginliğin bir oyuncak olmadığının acilen farkına varmalılar. Bu hafta AP'de bir karar verilecek. Buradan Avrupa'ya da seslenmek istiyoruz. Avrupa, Türkiye'nin 'den büyük olduğunu anımsamalı. Türkiye, Erdoğan'dan daha büyük bir ülke. Türkiye yıllardır Batı'yla entegre olmuş bir ülke. Umuyoruz ki AB, bu gerçeği göz ardı etmeden karar verir. Umuyoruz ki Türkiye'de iktidar, verilecek tüm kararlara dair çalışmasını ve hazırlığını yapmıştır. Avrupa ile bilerek yarattığınız gerginlik sonucunda, Türkiye ekonomisini yıkacak bir ticaret ambargosu gelirse ne yapacaksınız? Hazır mısınız? İlişkinin iplerinin kopması ihtimalinde Gümrük Birliği ortadan kaldırılırsa yatırım yapmış olanlara ne diyeceksiniz? Orada çalışan işçiyi nasıl koruyacaksınız? İpleri gererken bunları düşünmek gerekiyor."