CHP'den Ege Adaları tepkisi!

İzmir'de, CHP Konak ilçe yönetimi, Yunanistan Başkonsolosluğu önünde toplanarak Ege Adaları'nın Yunanistan tarafından işgal edildiğini ileri sürdü ve protesto etti

Ege Adaları'nın Yunanistan tarafından işgal edildiği iddiası ile Yunanistan'ın İzmir Başkonsolosluğu önünde toplanan CHP Konak ilçe örgütü, basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasını okuyan CHP Konak İlçe Başkanı Mehmet Şakir Başak, "Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'Yurtta barış dünyada barış' gerekmektedir. Bunu geçici hevesler ve kişisel hırslar uğruna bozmaya kimsenin hakkı yoktur. Bir sözümüzde bizim Cumhurbaşkanımız ve hükümetimizin bu konudaki tavrınadır. Bazı devletlerle gereksiz birçok konuda gerginlikler çıkararak iç politika malzemesi olarak kullanan AKP söz konusu Ege Adaları olunca neden sessiz kalmaktadır? Yoksa adalar konusunda gizli ödünler mi verilmiştir? Bu konuda bir an önce Yunan hükümetine gerekli yaptırımlar uygulanmalı ve uluslararası haklarımız hatırlatılmalıdır. İki ülke arasındaki hukuksuzluğun bir an önce ortadan kaldırılmasını ve çözüme kavuşturulmasını diliyor kardeş Yunan halkına sevgilerimizi gönderiyoruz" dedi.



Yunanistan'a seslenmek adına toplandıklarını söyleyen Başak, "Kurtuluş Savaşımızın ardından imzalanan Lozan Antlaşması, bugünkü sınırlarımızın ve doğan haklarımızın yegane senedi ve teminatıdır. Ayrıca Sayın Yunanistan Cumhurbaşkanı kısa süre önce kendi ifadesi ile Lozan Antlaşması'nın uluslararası hukukun ayrılmaz bir parçası olduğunu söylemiştir. Vatan toprağımızda gözü olana her kim olursa olsun haddini bildirmeyi görev biliriz. Yunan halkı ile kardeşliğimiz kadimdir. Anadolu, kardeşliğin topraklarıdır. Yakın tarihimizdeki hataların sonucu ortaya çıkmış olan düşmanlıklar artık son bulmuştur" diye konuştu.