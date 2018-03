CHP'den Erdoğan'ın o sözlerine tepki: Büyük saygısızlık!

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, "Metal yorgunluğun Afrin harekatı ile kaldırıldı denilmesi büyük bir talihsiz açıklama. Şehitlerimize büyük saygısızlık. Afrin Harekatı, Türkiye'nin harekatıdır. Herhangi bir siyasi partinin harekatı değildir. Afrin şehitlerimizi bu vesile ile bir kez daha anıyoruz. Afrin'in oy uğruna iç siyasete malzeme edilmesini de şiddetle kınıyoruz" dedi

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Genel Merkez'de basın toplantısı yaparak MYK gündemine ilişkin konuştu.



"EKONOMİMİZ CAN ÇEKİŞİYOR. DOLAR 4 TL"



Muharrem Erkek, "Rusya ile yaşayacağımız herhangi bir krizde acaba doğalgaz vanaları kapatılırsa, Türkiye'de yaşamın duracağını biliyor muyuz? Tüm bu gerçeklere rağmen damat Berat Albayrak, milli enerjiden ve maden politikalarından bahsedebiliyor. Herhalde cehaletten kaynaklanıyor olsa gerek. Ekonomimiz can çekişiyor. Dolar 4 TL. Bu tabloda yalnızca yandaşlar, tosuncuklar mutlu. İşçiler, emekçiler herkes mutsuz" diye konuştu.





"İNTERNETTEDE DE ARTIK RTÜK SANKİ ARTIK RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜS KURULU OLARAK ÇALIŞIYOR"



Muharrem Erkek, "İnternettede de artık RTÜK sanki artık Recep Tayyip Erdoğan üs kurulu olarak çalışıyor. İnternete de yasaklar denetimler geliyor. Sosyal medyada da özgürlükler büyük oranda kısıtlanıyor. Maalesef Kuzey Kore uygulamaları ile karşı karşıyayız. Yargı da ciddi ve ağır bir baskı altında onun için yabancı yatırımcı gelmiyor, ekonomi her geçen gün olumsuz bir hale geliyor. Ülkemizde huzur yok" açıklamasında bulundu.





"OHAL BAĞIMLISI BİR İKTİDAR İLE KARŞI KARŞIYAYIZ"



Muharrem Erkek, "20 ay oldu OHAL. OHAL bağımlısı bir iktidar ile karşı karşıyayız. OHAL'e sarılmış ve onunla yürüyen bir iktidar adaleti de yok etti" dedi.





"HSYK'DA ADALET BAKANI VE MÜSTEŞAR OLMAYACAK"



Muharrem Erkek, "İktidara geldiğimizde önce hukuk devletini yeniden tesis edeceğiz. Yargıyı, yürütmenin etkisinden kurtaracağız. HSYK'da adalet bakanı ve müsteşar olmayacak. HSYK'da yürütmenin başkanlığı baskısı olmayacak. Anayasa'da yargıç güvencesi gelecek. Hukuk devleti kuvvetler ayrılığının en önemli unsuru olarak bağımsız ve tarafsız yargı tesis edilecek. Bunu çocuklarımızın geleceği , demokrasimiz, ekonomimiz her şeyimiz için yapmalıyız. OHAL rejiminde demokrasi ve hukuk askıda. 45 günde OHAL'i kaldıracağız dediler. Adalet, ekonomi can çekişiyor" ifadelerini kullandı.





"BU OHAL DÜZENİ, FETÖ İLE MÜCADELEYİ AŞTI TÜM MUHALEFETİ BİR TASFİYE SÜRECİNE DÖNÜŞTÜ"



Muharrem Erkek, "OHAL KHK'ları ile hiçbir inceleme yapılmadan insanlar ihraç edilirken Başbakan Binali Yıldırım bile 'biz yanlış mı doğru mu yapıyoruz şu anda bilmiyoruz' demişti. Yaşla kuru birlikte yanıyor. Artık bu OHAL düzeni, FETÖ ile mücadeleyi aştı tüm muhalefeti bir tasfiye sürecine dönüştü. Binlerce insan saray gibi düşünmedikleri için görevlerinden ihraç edilmiş" diye konuştu.





"BİR KHK'DA KENDİLERİ İÇİN ÇIKARSINLAR"



Muharrem Erkek, "FETÖ ile gerçek anlamda mücadele edilse, AK Parti kadrolarının yarısından çoğunun başka yerlerde olması gerekirdi. Bir KHK'da kendileri için çıkarsınlar. Sarayda oturan AK Parti Genel Başkanı sayın Erdoğan başta olmak üzere kendilerini de bu görevlerden ihraç etsinler. Belki o zaman FETÖ ile mücadelede belli bir noktaya gelinebilir.Arkası olanlar kurtuluyor, garibanlar cezaevinde adalet tecelli etmiyor. Bunun mücadelesini ciddi şekilde vereceğiz. OHAL ivedilikle kardırılmadır. Demokrasiyi ve hukuku askıya alan rejime, bu keyfilik düzenine derhal son verilmeli. Demokrasi kazanacak" diye konuştu.





"2019 YEREL VE GENEL SEÇİMLERDE 1919 RUHU İLE DEMOKRASİ KAZANACAK"



Muharrem Erkek, "Önümüzdeki yerel ve genel seçimlerde yani 2019'da, 1919 ruhu ile demokrasi kazanacak. O zaman bağımsızlık, şimdi demokrasi mücadelesi veriliyor" dedi.





"METAL YORGUNLUĞUN AFRİN HAREKATI İLE KALDIRILDI DENİLMESİ ŞEHİTLERİMİZE BÜYÜK SAYGISIZLIK"



Muharrem Erkek, "Metal yorgunluğun Afrin harekatı ile kaldırıldı denilmesi büyük bir talihsiz açıklama. Şehitlerimize büyük saygısızlık. Afrin Harekatı, Türkiye'nin harekatıdır. Herhangi bir siyasi partinin harekatı değildir. Afrin şehitlerimizi bu vesile ile bir kez daha anıyoruz" dedi.





"BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ OLAYLAR SON DERECE ÜZÜCÜ"



Muharrem Erkek, "Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylar son derece üzücü. Bilim yuvalarında her türlü şiddete karşısıyız. Birileri lokma dağıtabilir. Biz de dağıtıyoruz. Buna müdahale edilmesi doğru değil. Ama bu vesile ile toplumu, öğrencileri ayrıştırma gayretine girmemelisiniz. İnsanlar düşünce ve vicdan hürriyetine sahiptir. Hiç kimse düşüncelerinden ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz, suçlanamaz. Hiç kimse hakkında kesinleşmiş bir yargı kararı olmadan terörist, vatan haini diyemezsiniz. Devletin en tepesindekinin insanları düşüncelerinden dolayı toplumu bu derece kutuplaştırması, ötekileştirmesi toplumsal barışı getirmez" diye konuştu.





"AFRİN'İN OY UĞRUNA İÇ SİYASETE MALZEME EDİLMESİNİ DE ŞİDDETLE KINIYORUZ"



Muharrem Erkek, "Suriye'de çok uzun yıllar yürütülen yanlış dış siyaseti ordumuz kanı ile canı ile büyük bedeller ödeyerek düzeltiyor. FETÖ ile birlikte bu iktidar, TSK'ya, ordumuza kumpaslar kurmasına rağmen o kumpaslar ile bu vatana bağlı subaylar suçları olmadığı halde yıllarca cezaevinde tutulmasına rağmen TSK'nın itibarsızlaştırılmasına rağmen silahlı kuvvetlerimiz ayaktadır müteşekkiriz. Bu mücadelelerin, Afrin'in oy uğruna iç siyasete malzeme edilmesini de şiddetle kınıyoruz" diye konuştu.





"CUMHUR İTTİFAKI, HALKIN İTTİFAKI DEĞİL. DEMOKRASİ İTTİFAKI KAZANACAK"



Muharrem Erkek, "Cumhur ittifakı, halkın ittifakı değil. Birinin cumhurbaşkanı seçilebilmesi diğerinin de barajı aşabilmesi için yapılan bir ittifak. Tabanda, toplumun vicdanında yer bulmuyor. Yerelde, genelde istenilen ittifaklar yapılabilir. Demokrasi ittifakı kazanacak" dedi.