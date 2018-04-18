CHP'den erken seçim yanıtı: Biz hazırız hodri meydan

CHP Basın Sözcüsü Bülent Tezcan MYK sonrası açıklama yaptı .Tezcan, 24 Haziran 2018'de yapılacak olan seçimle ilgili açıklama yaptı. Seçime hazır olduklarını vurgulayan Tezcan, 'Bu hükümet yönetme özürlüdür. Bu erken seçim çağrısı yönetememenin ikrarıdır' dedi

CHP'den erken seçim yanıtı: Biz hazırız hodri meydan
18 Nisan 2018 Çarşamba 16:51

Türkiye’yi uluslararası ve içeride tek adamlık rejimi olumsuz etkiliyor.

AB komisyon raporunda OHAL’in hemen sonlandırılması gerek deniliyor. AB’den dev adımlardan uzaklaşıldığını ifade ediyor. Bunun sorumlusu tek adam rejimi, AK Parti yönetimi. Türkiye’yi bir ara havaifişeklerle AB’ye giriyoruz diye kandırdılar.

Uygar tablodan uzaklaşıyoruz. Bizim insanlarımız, demokrasinin egemen olduğu, yargının bağımsızlığını hak ediyor.

Erdoğan, İsmet İnönü gibi devlet adamlarını anlayamaz. Atatürk’ün takdirle andığı birini senin takdirle anabilmeni beklemiyoruz.

CHP olarak biz seçime hazırız. Hodri meydan.

Etiketler; #bülent tezcan #chp
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