CHP'den flaş açıklama: AA'ya güvenmeyin, sandığı terk etmeyin

Anadolu Ajansı verilerinin gelmesiyle birlikte CHP'den de açıklama yapıldı. Tezcan yaptığı açıklamada AA'nın verilerine güvenilmemesi gerektiğini ve sandıkların terk edilmemesi gerektiğini söyledi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Anadolu Ajansı'nın açıkladığı rakamları eleştirerek, ellerindeki sonuçları açıkladı.

Tezcan "Erdoğan'ın oy oranı hiçbir zaman yüzde 48'in üzerine çıkmadı" dedi.

Tezcan'ın açıkladığı sonuçlar şöyle:

Açılan sandık yüzde 5 oranında.

Erdoğan: Yüzde 46.58

İnce: Yüzde 40.35

Akşener: Yüzde 7.54

Demirtaş: Yüzde 4.06

Karamollaoğlu: Yüzde 1.16

“SOBELENDİLER”

Tezcan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Anadolu Ajansı, 70'le başlayıp 51'de fit olacak. Daha önce referandumda yaptığı gibi planlaması bu. Milletin algısıyla pazarlık yapıyorlar. Ama öyle yağma yok. Suçüstü yakalandılar. Sobelendiler. Onların nasıl sobeleneceğini hep beraber göreceğiz. Çok net söylüyorum buna fırsat vermeyeceğiz.

“ERDOĞAN KAYBEDECEK İNCE KAZANACAK”

Erdoğan kaybedecek. İnce kazanacak. Sandık görevlilerine çağrımız var. Görev başını terk etmeyin. AA'nın numarasının iki amacı var. Birincisi sizi bezdirip teslim olup bırakıp sandıkları evlerinize gitmelerinizi istiyorlar. İkinci planları ise arada zaman kazanıp o 'bit' dedikleri programla yapmak istediklerini yapabilmek. Sandık başlarını takip edin. Islak imzalı tutanakları teslim alın.

Vatandaşlara bir görev düşüyor. Sabaha kadar da sürse kimse görevini terk etmeyecek. Seçim Kurulu'na götürüp orada birleştirmekten de ayrılmayacak.

“AYNI HİLELERİ YAPMAK İSTİYORLAR”

Huylu huyundan vazgeçmiyor. Aynı hileleri yapmak istiyorlar. Ama buna fırsat vermeyeceğiz.

Sandığa giren oylarınızın, monitörlerden çalınmasına izin vermeyin.

“VATANDAŞLARIMIZI İLÇE SEÇİM KURULLARININ ÖNÜNE ÇAĞIRIYORUZ”

Tüm vatandaşlarımızı ilçe seçim kurullarının önüne çağırıyoruz. Moral üstünlüğünü onlara göstereceğiz.

Bu seçim, Türkiye'de bir büyük değişimi daha beraberinde getiriyor. AA'ya inanmayın. Gerçek sonuçlara göre seçim ikinci tura kalacak. Bizim planımız ilk turda Sayın İnce'nin kazanacağıydı. Ama şu anki sonuç ikinci tura kalacağını biliyoruz. Biz düzenli aralıklarla kamuoyunu bilgilendireceğiz.

AA'nın bilgileriyle kimse gönlünü ve kafasını kirletmesin.”