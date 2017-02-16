CHP'den 'iç savaş' sözlerine tepki: Anası neyse danası da odur!

AKP'li Ozan Erdem'in yaptığı 'başarılı olamazsak iç savaş çıkar' sözlerine CHP'de tepki geldi

AKP'li Ozan Erdem'in yaptığı 'başarılı olamazsak iç savaş çıkar' sözlerine CHP'de tepki geldi

AKP Manisa İl Başkan Yardımcısı Ozan Erdem, yaptığı referandum konuşmasında başarısız olmaları durumunda iç savaşa hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi. Bu sözlerinin sosyal medyada tepki uyandırmasından sonra da Erdem'in istifası istendi.Açıklamaya bir tepki de CHP'den geldi. CHP'nin Manisa Milletvekili Özgür Özel, bu açıklamanın bir 'suçüstü durumu' olduğunu söyledi.Erdem'in açıklamasının kişisel bir tavır olmadığını belirten Özel, bunun bilinçli olarak yapıldığını ve bir korku politikası olduğunu söyledi. Tepkiler sonrası istafa istendiğini belirten Özel, suçun kişisel değil kurumsal olduğunu vurguladı.Özel sözlerine şöyle devam etti: "Geçmişte milletvekili adayları da olan partide il başkan yardımcılığı gibi kritik bir görevde bulunan, özel olarak propaganda için görevlendirilen, ilçe ilçe gezdirilen ve eline mikrofon vererek üyelere konuşturulan bir kişiyle karşı karşıyayız. Parti adına konuşuyor. Kamuoyuna yansıyan bu sözler tüm partililerden alkış alıyor. Kamuoyuna yansıyınca istifasını talep etmekle AKP bu işten kurtulamaz. Anadolu deyimi ile 'Anası neyse danası da odur.' Bugüne kadar Numan Kurtulmuş ile başlayan, Başbakan'ın ve Cumhurbaşkanı'nın sürdürdüğü anayasanın içeriğini ve maddelerini anlatmak savunmak yerine korku üretmek, önüne gelen herkese terörist demek, 16 Nisan sonrasını zihinlerde terörize etmek, sürekli karışıklıktan ve iç savaştan bahsetmek, Türkiye'ye fayda getirmez. Derhal Ak Parti'nin kurumsal olarak tüm Türkiye'den ve milletimizden özür dilemesi gerekir."Açıklamanın bir suç ürünü olduğunu da belirten Özel, Erdem'in sözlerinin AKP'nin içindeki açmazı gösterdiğini ifade etti.