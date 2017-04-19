CHP'den ikinci açıklama: Meclis'ten çekilecekler mi?

CHP Sözcüsü Selin Sayek Böke 'nin "Gerekirse Meclis'ten çekilmeyi de konuşuruz" açıklamasının ardından CHP yönetiminden bir flaş açıklama daha geldi. CHP'li Levent Gök , MYK'da bu yönde bir tavrın benimsenmediğini belirterek CHP'nin Meclis'te kalacağını ifade etti.

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, "Meclis'ten çekilecek misiniz?" sorusuna "Toplumun değişik kesimlerinden CHP'ye böyle bir öneri gelmiştir ama yapılan MYK değerlendirmesinde böyle bir kararın uygun olmayacağı kararına varılmıştır" şeklinde yanıt verdi.CHP Sözcüsü Selin Sayek Böke, öğlen yaptığı açıklamada "İlan edilen bu referandumun sonucunu tanımıyoruz'' diyen Böke, ''Bunun için demokratik tüm haklarımızı kullanacağımızdan şüphemiz olmasın. Her türlü deyince Meclis'ten çekilmekten de çalışmaya devam etmek de buna girer'' ifadelerini kullanmıştı.