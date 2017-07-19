CHP'den ilk kabine değişikliği açıklaması: Sarayın değişmesi lazım!

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, MYK sonrası CHP Genel Merkezi'ndeki basın toplantısında konuştu. Kabine değişikliğine ilişkin bir soru üzerine Tezcan, "Asıl değişmesi gereken sarayın kendisi. O da inşallah önümüzdeki ilk seçimlerde değişecek. Bakanlarla ilgili gidene güle güle gelene hoş geldin demekten bir şey yok. Asıl sorun sarayda sarayın değişmesi lazım" dedi

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, MYK sonrası CHP Genel Merkezi'ndeki basın toplantısında konuştu.



İstanbul'daki aşırı yağışlara ilişkin Tezcan, "İstanbul'da hırsızlık sel oldu milleti vurdu. Hırsızlık sözü benim değil hükümetin Bakan Mehmet Özhaseki'nin oldu. 'En büyük hırsızlık belediyelerin imar işlerinde oluyor, İstanbul ve Ankara belediyelerine bakın' diyor. Bugün sel olup İstanbul halkını vurdu. Komedi sokaklarda yüzen insanlar görüyoruz yaz günü. Herhalde imkanı olmayan vatandaş sokakta yüzsün diye böyle bir imkan yarattılar. Ayıp utanılacak bir durum. İstanbul'u ve Türkiye'yi bu hale düşüren anlayışın, Türkiye'yi yönetme ve sorumluluğun olmadığın açık kanıtıdır" diye konuştu.





"HÜKÜMET HALKIN 15 TEMMUZ DİRENİŞ RUHUNU YOK ETTİ"



Tezcan, "Hükümet halkın 15 Temmuz'unu unutturtmaya çalışıyor. Ortak bir direniş vardı. 1 yılın içerisinde bu ortak direniş ruhunu yok etti. Bunun yerine sarayın 15 Temmuz'unu yaratmaya çalıştığı yalancı bir tarihi hafızalara kazımaya çalıyor" dedi.





"SİZİN ÖZÜRÜNÜZÜN BU MİLLETE KEFARETİ, 250 ŞEHİT 2193 GAZİDİR"



Tezcan, "Kılıdçaroğlu'nun konuşmasından korkup programı değiştirdiler. Meclis tarihinde unutulmayacak bir ayıp olarak kalacaktır. Bu ayıbın sahibi de talimatı alan Meclis Başkanı ve talimatı veren Ak Parti Genel Başkanıdır. Bu rahatsızlığın sonucunda sayın Başbakan dün Genel Başkanımızın gerçekleri anlatmasından duyduğu rahatsızlığı ifade ederek kontrolü darbe sözünden rahatsızlığını dile getirerek özür borcumuz olduğunu söylüyor. Bizim millete hizmet, gerçekleri anlatmaktan başka borcumuz yok. O borcu da hakkıyla yerine getiriyoruz. Sayın Genel Başbakanımızın hiçbir borcu yok. Sizin özürünüzün bu millete kefareti, 250 şehit 2193 gazidir" ifadelerini kullandı.





"DARBE GİRİŞİMİNDEN SONRA 'ALLAH DA, MİLLET DE BİZİ AFFETSİN DİYEN' SİZ DEĞİL MİYDİNİZ?"



Tezcan, "15 Temmuz darbe girişiminin merkez örgütü FETÖ'yü devlete yerleştiren siz değil miydiniz? Darbe girişiminden sonra, 'Allah da, millet de bizi affetsin diyen' siz değil miydiniz?" dedi.





"DEVLETİ ELE GEÇİRİYORUZ ANLAYIŞI İLE YÜRÜYORLARDI"



Tezcan, "Bunun gidişi darbedir uyarılarına kulak asmayıp mutlu izdivaçlarının sonucunda devleti ele geçiriyoruz anlayışı ile aynı yolda aynı menzile birlikte yürüyorlardı. O da kendi ikrarlarıdır. O özür borcunun kefareti, 250 şehit 2193 gazidir. Bu kefaretin hesabını vermeden, ödemeden hiç kimseden özür talep hakkınız yok" dedi.





"DARBE GİRİŞİMİNİ GİZLİ, KAPAKLI, İKTİDARIN HİÇ HABERİ OLMADAN MI YAPMIŞTIR?"



Tezcan, "15 Temmuz kontrollü darbe girişimidir. Kontrollü darbe demek bu darbeye tiyatro demek değildir. Gerçekten ciddi bir darbe girişimi olmuştur. Merkez örgütü Fetullahçı Terör Örgütüdür. Bunda hiçbir tereddüt yok. Milletin üzerine giydirdiği üniformalarla hain bir darbe girişimi ile milletin, Meclis'in üzerine bomba atmıştır. Kan akıtmıştır. 250 şehit 2193 gaziye sebep olmuştur bunda tereddüt yok. Ama Fetullahçı Terör Örgütü, bu darbe girişimini gizli, kapaklı, iktidarın hiç haberi olmadan mı yapmıştır? Bunu söylemeye onlar da cesaret edemiyorlar. Darbe öngörülmüştür hükümet tarafından istihbarat bilgisi alınmıştır. Önlenmemiştir. Darbenin sonuçlarından yararlanılmıştır" ifadelerini kullandı.





"HÜKÜMET DESTEĞİNDE BİR CASUSLUK FAALİYETİDİR"



Tezcan, "Terör örgütü ile girdiğiniz ittifak nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunduk savcılar sizden korktukları için işlem yapamadılar. Ama bir gün hukuk bunun hesabını soracak. Kozmik Oda'ya bu çeteye soktular. Devletin ne gizli sırlarını uluslararası istihbarat örgütlerine servis ettiler. Casusluk faaliyetinin alt yapısını hazırladılar. Kozmik Oda operasyonu, hükümet desteğinde bir casusluk faaliyetidir. İttifak halindeydiniz beraber yapıyordunuz" dedi.





"OHAL, OLAĞAN HAL HALİNE GELDİ"



Tezcan, "FETÖ ile mücadele yalanı adı altında OHAL'i bir kez daha uzatma kararı aldılar. OHAL, olağan hal haline geldi. Türkiye sürekli bir OHAL rejimine teslim edildi. 20 Temmuz sivil bir darbedir. Ülke bir zulüm anlayışına teslim edilmiştir" dedi.





"6 İNSAN HAKLARI SAVUNUCUSU, TUTUKLANDI"



Tezcan, "Adalet yürüyüşüne yargıya müdahale diyenler, gözaltındakilerin daha ifadesi tamamlanmadan onların hükmünü verip cezası kesiyor 15 Temmuz'un devamı bunlar diye. Gelinen noktada 6 İnsan Hakları savunucusu, tutuklandı. Tutuklanma gerekçesinde silahlı örgüt diyor ama adı yok. Hangi silahlı örgüt olduğun yazamıyor niye? Çünkü hâkli , savcı da bilmiyor. Talimat G-20 Zirvesi'nden verildi. Saraydan geldi. Bu talimat gereği tutuklama yapıyor" diye konuştu.





"OKULLARI KAPATILAN ASKERİ OKUL ÖĞRENCİLER OHAL İNCELEME KOMİSYONUNA MÜRACAAT EDEMİYOR"



Tezcan, "OHAL inceleme komisyonu çalışamaya başlamış. Hukuku sağlamak için kurulmuş bir komisyon değil. Avrupa'ya karşı şiirin gözükmek için yargı denetimini geciktirmek için kurulmuş bir komisyon. Okulları kapatılan askeri okul öğrenciler müracaat edemiyor. Kime anlatacaklar dertlerini" dedi.





"ATATÜRK'Ü, ÇÖRÇİL'İ ANLATIR GİBİ ANLATMIŞLAR"



Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yeni müfredatına ilişkin Tezcan, şu ifadeleri kullandı: "Yeni müfredat yayınlandı bu müfredat da aynı anlayışı temsil ediyor. Yeni müfredatta Atatürk'ün yeri yok. Atatürk'ü bir iki yere koymuşlar. Atatürk'ü, Çörçil'i anlatır gibi anlatmışlar. Atatürk'ü, Türk devriminin lideri, Türk halkının önderi, gelecek kuşakların gönül bağı olan bir milli önder olarak anlatılan bir müfredat değil. Atatürk'ün milli önder olmasından rahatsız olunan bir müfredat yaratılmıştır. Ak Parti iktidarına soruyorum; Atatürk'ten niye korkuyorsunuz? Atatürk'ü hatırlamanız için FETÖ gibi bir çetenin 6 ayda bir gelip darbe girişiminde mi bulunması gerekiyor? Sıkışınca Atatürk'e sarılın. Soluğunuz rahatlayınca Atatürk'e hakaret etmeye başlayın. Atatürk'e hakaret eden şarlatanları siz büyütmediniz mi?





CİHATÇI BİR DEĞERLER EĞİTİMİ YERLEŞTİRMEYE ÇALIŞIYORLAR



Cihatçı bir değerler eğitimi yerleştirmeye çalışıyorlar. Cihatçı bir değerler eğitimini yerleştirerek, körpecik yavrularımızın beyinlerinde Ortadoğu'yu kan gölüne döndüren anlayışın tohumlarını ekme çabasındalar. IŞİD, El Kaide, radikal terör örgütleri cihat adı altında kan akıtırken siz hangi cihat anlayışını ortak değer olarak sunmanın peşindesiniz aklı ve bilimi ön plana çıkaran bir eğitim yerine cihatçı bir anlayışın dünyayı getirdiği bu felaketlere rağmen Türkiye'yi böyle yobazca anlayışa teslim ederek hangi ortak değeri, barış içinde bir arada yaşamayı teşvik edebilirsiniz? Bu müfredat Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredatı olamaz. Gayri milli bir bakanlığın gayri milli müfredatı olur. Gayri milli bakanlık olduğunu tescil etmiştir. Hazırlarken de sadece bir sendikanın Eğitim Bir-Sen'in görüşü doğrultusunda hazırladıkları diğer sendikalara laf olsun diye görüşleri sorulduğu bir tablodur. Türkiye bu deli gömleğine sığmaz."





"BURHAN HOCAYI BU PAYLAŞIMI NEDENİYLE SUÇLAYABİLİRLER"



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyadaki fotoshoplanmış fotoğrafına ilişkin bir soru üzerine Tezcan, "Burhan hoca herhalde internet ortamında gezinirken herhalde kafasından bir oyun planladı. Sanal ortam oyun geliştirmiş belli ki. Oyunun adını koymamış. Ben koyayım adını; oyunun adı olsa fotoğrafı bil FETÖ'cuyu bul. Oyunu olmalı. Sayın genel Başkanımızın başını monte ettiği fotoğraf, başka bir fotoğraf. Burhan Kuzu biliyor muydu? Herhalde biliyordur. Başka türlü genel başkanın başını oraya koyması mümkün değil. O fotoğraf Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan iken Fetullah Gülen ile çekildiği bir fotoğraftır. Fotoğrafın orijinali odur. O nedenle bu oyunun adı olsa olsa fotoğrafı bil FETÖ'cuyu bul. Birisi arar bulur neyse gerçeği. Burhan hocaya bir tavsiyem var; bu tip oyunlar tehlikelidir. Yakında kendisini kripto FETÖ'cu diye muhtemelen bu paylaşımı nedeniyle suçlayabilirler. Biz değil başkaları suçlayabilirler. Soruşturma başlatabilirler hakkında. O yüzden biraz dikkatli olmasını tavsiye ediyorum" diye konuştu.





ANKET SONUÇLARI



Tezcan, "Ak Parti'nin yaptırdığı anket sonuçlarına göre adalet yürüyüşünü destekleyenlerin referandumdaki 'hayır' desteğinden fazla olduğu görülüyor" dedi.





"TEK TİP KIYAFET GİBİ ÇAĞDIŞI YÖNTEMLERİ KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL"



FETÖ sanıklarının tek tip kıyafetle mahkemeye götürülme teklifine ilişkin Tezcan, "Devlet yargılama süreci içerisinde propaganda yapmaya imkan vermeyecek her türlü önlemi almalıdır. Makul, amaca uygun. Savunma hakkı kısıtlanmadan her türlü önlemi almalıdır. Ancak tek tip kıyafet gibi, bu çerçevedeki önlemler ile örtüşmeyen çağdışı yöntemleri kabul etmemiz mümkün değil. Tek tip kıyafet uygulaması, darbe dönemlerinde 12 Eylül döneminde de uygulanmıştır. Bu konuda acılı ve sancılı bir geçmişimiz var. Tekrara yaşanan kanamış uygulamaların yeniden başlatmanın kimseye faydası yok. Öç alma ve intikam duygusu ile hareket edilmez bu işlerde akıl sağduyu ile hareket edilir. Çağdışı yöntemlerden medet ummak çağdışı kafaların ürünüdür ancak" ifadelerini kullandı.