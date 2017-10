CHP'den istifa eden Çıray: Zora ve meşakkate talip oldum

CHP'den istifasıyla gündemi sarsan ve İYİ Parti'ye katılmasına yönelik eleştiriler getirilen İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, ‘Türkiye’de siyaset tıkanmıştı. Türkiye’nin siyasi iklimi değiştirilmeden, milletin önüne yeni bir siyasi çıkış koymadan sorunlarımız daha da ağırlaşacaktı. Bu süreçte zora ve meşakkate talip oldum. Türkiye’ye ve milletimize yeni şeyler söylemek, çıkış yolunu göstermek ve bu yolda birlikte yürümek için İYİ Parti’yi seçtim’ dedi



‘İzmir’de başkan Ulupınar olacak’



‘Tıkanan siyaseti açmak için İYİ Parti’ye geçtim’

- İsmi, logosu, kadrosu derken günlerdir gündemin ilk sıralarını işgal eden Meral Akşener önderliğindeki İYİ parti hafta ortasında kuruluşunu ilân etti. İYİ Parti ismini kullanan parti, logosunda kullandığı güneşle özellikle iktidara yakın medya tarafından çeşitli benzetmelerle tartışmaya açıldı. Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde açılışı yapılan Meral Akşener’in partisi İYİ Parti'ye, 1 Kasım 2015 seçimlerinde CHP ve MHP'den TBMM'ye giren 5 isim katıldı. MHP'de yargı yoluyla önü kesilen kongre sürecinin ardından partiden ihraç edilen ya da kendi isteğiyle istifa eden Ümit Özdağ, Nuri Okutan, İsmail Ok ve Yusuf Halaçoğlu'nun yanı sıra, önceki gün CHP'den istifa eden Aytun Çıray da, İYİ Parti'yi temsilen TBMM'deki yerlerini alacak.‘İzmir’deki ya da Türkiye’deki teşkilat konusuyla ilgilenmiyorum. Öncelikle görev alanım değil. Zaten farklı alanlarda görevlerim var. Bu konuyla yani teşkilat konusuyla Koray Aydın ilgileniyor. Bunun dışında yeni kurulan bir partiyiz. İl ve ilçe teşkilatları yönündeki çalışmalarımız yoğun bir şekilde sürdürülüyor. En kısa sürede Türkiye çapındaki teşkilatlanmamız tamamlanıp, gerekli açıklamalar partimizin yetkili organları tarafından yapılacaktır. Ancak İzmir’deki il başkanımızın yüksek ihtimalle Yıldırım Ulupınar olacağını söyleyebilirim.Türkiye’de siyasetin tıkandığını ve tıkanıklığı açmak için yeni şeyler söyleyen İYİ Parti'ye katıldığını belirten İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, ‘Türkiye’de siyaset tıkanmıştı. Siyasetin damarları tamamen tıkalıydı. Türkiye’nin siyasi iklimi değiştirilmeden, milletin önüne yeni bir siyasi çıkış koymadan sorunlarımız daha da ağırlaşacaktı. Bu süreçte zora ve meşakkate talip oldum. Türkiye’ye ve milletimize yeni şeyler söylemek, çıkış yolunu göstermek ve bu yolda birlikte yürümek için İYİ Parti’yi seçtim. Ülkemizde her şeyin daha iyi olması adına bu yolu seçtim. Bugüne kadar CHP’de siyaset yaptım. Bu süreçte CHP’nin her kademesindeki arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Şu an için sadece bunları söyleyeceğim’ dedi.