CHP'den İYİ Parti açıklaması: İttifakımız yok

Örgütsel yapıyı güçlendireceğiz
Bergama'da politik bir aile içinde doğduğunu ve 18 yaşından itibaren CHP'de çeşitli görevlerde bulunduğunu söyleyen Gümrükçü, 'Dostluk temelinde gerçekleşen kongre sürecinde CHP'ye daha iyi nasıl oluruz? sorusuna yanıt aradık. 3 Mayıs'ta kongre süreci başladı.Parti tarihinde ilk delege ön seçimi kapalı zarf ile yapıldı.Bu süreçte kimseyi arayıp propaganda yapmamamız konusunda uyarıldık. 20 kişilik komite huzurunda 270 delege ile gerçekleşen seçimde 230 oy alarak seçildim. Bu süreçle birlikte mahallelerde, mahalle meclisi oluşturup parti içi huzuru egemen kıldık. Sandık örgütlenmesine önem vererek aktif bir siyaset izledik. Çiğli geçmişte hep kavga ve gürültü ile anılmıştır.17 aralıkta biz bunu aştık.Çiğli de ve partide kucaklaşma dönemine giriyoruz .Örgütsel yapıyı güçlendirmek öncelikli hedefimiz' dedi
2019 seçimleri kader seçimi
2019 yılının Türkiye için çok önemli bir dönemeç olduğunu söyleyen Gümrükçü,şöyle konuştu: Çiğli'de 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 65 Ekmeleddin ihsanoğlu, 2017 Referandum seçimlerinde yüzde 70 hayır oyu kullanıldı. 2019 seçimlerinde bu oranın yüzde 80 olması bekleniyor. Çiğli seçimler için zor bir bölge. 3 büyük seçim var; yerel yönetimler, milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı. Türkiye'de kurulmak istenen bir tek adam rejimi var. Dolasıyla bu seçimlerin sonucu, sadece partimiz için değil ülkemiz için de önemli. Biz Cumhuriyet Halk Partisi örgütü olarak bu seçimlere iyi hazırlanacağız. Biz de kendi ilçemizde bu hazırlığı en iyi şekilde yapacağız. 7 Haziran 2015 seçimlerinde 26 mahallemizden birinci çıkmıştık. Gene benzer bir başarıyı yakalayacağız. Ama yetmez. Bu amaçla tüm örgütümüzle el ele çalışacağız.
Deli gömleği giydiriliyor
15 Temmuz sürecini birebir yaşadığını da söyleyen Gümrükçü kazara iktidara gelselerdi farklı bir Türkiye olacağını belirterek, 'Sağcı ya da solcu olması önemli değil aydınların susturulmadığı katılımcı bir demokrasinin olması gerekiyor. CHP'ye baskı daha da artıyor. Nefes almamız, muhalif olmamız geçmişte suçtu şimdi de suç! Türkiye'ye deli gömleği giydiriliyor. CHP olarak; Atatürkçü, dinamik bir siyasi anlayışa sahip, kadınların ve gençlerin aktif olduğu değişimin öncüsü olarak yolumuzda ilerlemeye devam edeceğiz' diye konuştu.
İttifak içinde gibi göründük
Yeni bir oluşum olarak değerlendirdikleri Meral Akşener ve partisiyle 'hayır cephesi, ülkedeki demokrasi sorunu ve tek adam sorunsalına karşı' ittifak içerisinde göründüklerini ancak iki partinin de herhangi bir ittifakı olmadığını belirten Gümrükçü, şöyle devam etti: 'Ülkedeki demokrasi sorununa karşı çıktığı için İYİ Parti ile de ittifak içinde gibi göründük. Ancak böyle bir organik bağımız ya da ittifakımız yok. Türkiye'de taze kana ihtiyaç var. Bu kan da CHP'de var. Her gün İYİ Parti'nin anketlerini görüyoruz ama bu anketlere inanmıyorum. En yüksek oyu İzmir'den de alabilir. Türkiye'de yüzde 5 ise İzmir'de bu oran yüzde 10 olabilir. Bir ankette İzmir'den alacağı oy oranı yüzde 42 diğer ankette ise yüzde 15 oluyor. İYİ Parti'ye oy veren 3 kişiden biri CHP seçmenidir. Bu nedenle de seçmenimize gücümüzü göstermeli ve oy oranımızı yüzde 30'ların üzerine çıkarmak için çalışmalıyız. Bu noktada da çalışmalarımızı sürdüreceğiz.