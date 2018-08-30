CHP'den İzmir'de alternatif kutlama

CHP İzmir il örgütü, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 96'ncı yıl dönümünde, alternatif tören düzenledi. Alsancak Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen partililere seslenen İl Başkanı Deniz Yücel, Cumhuriyet rejimin korunması vurgusu yaptı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya ise dördüncü devrimi gerçekleştireceklerini, özgür ve demokratik Türkiye'yi yeniden kuracaklarını öne sürdü

30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında sabah saatlerinde düzenlenen resmi törenlere katılan CHP İzmir il örgütü, öğle saatlerinde da aynı yerde alternatif kutlama yaptı. Tören, Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşma yapan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Türkiye'de yaşayanların ortak bir geçmişlerinin ve geleceklerinin olduğunu söyledi. Ulus olmanın temelinin, tasada ve kıvançta birlik olmak anlamına geldiğini kaydeden Yücel, "Türk Milleti olarak huzur ve barış içerisinde, refah içerisinde yaşamak istiyorsak, bugün bizim için çok anlamlı bir gün. Bugün Türk Milletinin, 19 Mayıs 1919'da Samsun'da başlayan, emperyalist güçlere karşı verdiği bağımsızlık mücadelesinin, 30 Ağustos 1922'de zaferle taçlanmasının 96'cı yıl dönümü" dedi.

'CUMHURİYET REJİMİ KORUNMALI'

Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının yokluklara, imkansızlıklara ve engellemelere rağmen Osmanlı İmparatorluğu'nun küllerinden tam bağımsız bir devlet yaratmayı başardıklarını hatırlatan Yücel, "19 Mayıs 1919'da yaktıkları meşale hiç sönmedi ve sönmeyecek. Tarihin altın sayfalarındaki yerini alan ve kendi kaderini tayin etmek, özgür ve bağımsız yaşamak isteyen birçok ulusa yol gösteren bir kahramanlık destanıdır Kurtuluş Savaşı" diye konuştu. CHP'li Deniz Yücel, "Bugünümüzü ve özgürlüğümüzü bizlere armağan eden bu mücadelelerin anlamını yitirmemesi için hepimize büyük görevler düşüyor. Eğitimden, ekonomiye, anayasal düzenlemelerden, sosyal politikalara kadar yapılacak her çalışmada öncelik, uğruna yüz binlerce şehit verdiğimiz Cumhuriyet rejiminin korunması olmalıdır" dedi.

4'ÜNCÜ DEVRİM SÖZÜ

Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya da törende yaptığı konuşmada, Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak bastığında Anadolu topraklarına kendini feda ettiğini, Anadolu insanına güvendiğini vurgulayarak şöyle dedi:

"Emperyalistlere karşı savaşta dul ve yetim kadınların elindeki kazma kürek, yüreğindeki yurt sevgisiyle bir mücadele başlattı. Hepimiz bu mücadelenin 30 Ağustos'ta bir zaferle taçlandığını biliyorduk. Bu ülke yok edilmişti. Yolları yoktu, demir ağları, fabrikaları yoktu, teslim alınmıştı, Osmanlı gırtlağına kadar borç içindeydi. Bugünküler, Recep Tayyip Erdoğan gibi borç batağına batıp faizin faizini ödemek için İngilterelerden para dilenmedi. Telekom'u siz sattınız Atatürk kurdu, şeker fabrikalarını siz peşkeş çektiniz Atatürk kurdu. Uçak yapılır mı yapılmaz mı tartışmaları yaparken Kayseri'de uçak fabrikası yapan Atatürk'tü. Atatürk, İzmir'de sadece düşmanı denize dökmedi, iktisat kongresini toplayarak ülkenin ayağa kalkmasını sağladı. Esir alınan ülkeyi yeniden kurdu. Büyük devrimi gerçekleştirdi."