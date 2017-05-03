CHP'den kongre açıklaması: Süreç başladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, Cumhuriyet Halk Partisi'nin olagan kongre sürecinin bugünki MYK'da alınan kararla başlatıldığını, olaganüstü kurultayın CHP gündeminde yer almadığını açıkladı.



Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, MYK sonrası gündemi değerlendirdi. Böke'den sonra CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl Parti'nin olagan kongre takvimine ilişkin açıklamalarda bulundu. Tekin Bingöl, "MYK'da alınan bir karar benim görev alanım içinde olduğu için bundan sonraki süreçte bu kararla ilgili değerlendirmelerin yoğunlaşarak devam edeceğini ifade edip basın mensuplarıyla bu konunun benim tarafımdan paylaşılmasının uygun olacağını söyledi. Onun için huzurlarınıza geldim. 35. olagan kurultayımızı 2015 yılında başlattığımız kongreler sonrasında 16, 17 Ocak tarihinde gerçekleştirmiştik. Tüzüğümüzün hükmü 2 yılda bir olagan kongre ve kurultayın yapılmasını emrediyor. Dolayısıyla bu yıl içinde bizim olagan kongre takvimini ve ardından da Parti Meclisi'nin alacağı tarihte kurultayımızı yapmamız gerektiği yönünde bir değerlendirme söz konusu oldu. Bugün yaptığımız MYK'da olagan kongre sürecini başlatmış bulunuyoruz. Takvimimiz oldukça geniş bir zaman dilimini kapsıyor. Bizim kongrelerimiz sadece ilçe ve il kongreleriyle sınırlı olmayıp başlangıcından itibaren bir dizi iş ve işleyişi gerektiren bir kongre süreci. Bugünden itibaren olagan kongre takvimimiz başlatılmıştır. Bu sürecin tamamlanmasının hemen akabinde Parti Meclisi'ne sunacağımız sonuçlar doğrultusunda Parti Meclisi'miz 36. Olagan Kurultay tarihini belirleyerek kurultayımızı gerçekleştireceğiz. Böyle bir takvim önümüzdeyken dönüp bir Olaganüstü Kurultay tartışmasını başlatmak doğru değil.Olaganüstü kurultay bizim gündemimizde yok" diye konuştu.