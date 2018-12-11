CHP'den Mansur Yavaş açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı; Mansur Yavaş'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı ve bu konuda İYİ Parti ile yaptıkları görüşmelerle ilgili açıklamasında, 'İki parti arasında yürüyen ve yerel seçimlerde iş birliği yapılmasına yönelik çalışmalar var. Bunlar sır değil. Ama görüşmelerin içeriği ile ilgili siyasi partilerin sık sık açıklamaları yapmaları, yürüyen görüşmelerin içeriğine zarar verme ihtimali taşıdığı için çokta doğru olmaz. Onun için dün Mansur Yavaş ile bir görüşme yapıldı. Ama bu görüşme teknik çerçevede bir görüşme değildi. Dolayısıyla görüşmenin içeriğine dair bizim bir söz söylememiz doğru olmaz'' dedi

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sonrası Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, basın toplantısı düzenledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) dün başlayan bütçe görüşmeleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Salıcı, şunları söyledi:

''Parlamentoda bütçe görüşmeleri başladı, ancak ortada öyle bir bütçe var ki bu bütçe vatandaşa tasarruf öneriyor ama kendisine şatafatı hak görüyor. Saraya bakarsanız sarayın bütçesinin azalmadığını, tam tersine arttığını görüyorsunuz. Meclis'in bütçesinin azalmadığını, tam tersine arttığını görüyorsunuz. Örneğin; 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı bütçesi 845 milyon lirayken, yüzde 233 artışla 2 milyar 818 milyon liraya çıkıyor. TBMM'nin bütçesi 2019 yılında yüzde 44,8 artarak 1 milyar 817 milyon liraya çıkıyor. Ama sağlıktan, eğitimden, katma değer yaratan yatırımlardan tasarruf yapılırken sarayın harcamalarında hiçbir şekilde bir tasarruf göze çarpmıyor. Ülkede krizin olduğunu kabul etmeyen siyasi iktidar dönüp vatandaşa 'tasarruf yapın' diyor ama kendisi tasarruftan ısrarla kaçınıyor.''

'FAİZCİLERE ÇALIŞAN BİR BÜTÇE HAZIRLATMIŞLAR'

Belediyelerin, üniversitelerin ve bütün kuruluşların toplam planlanmış yatırımların maliyetlerinin toplamının 65 milyar lira olduğunu belirten Salıcı, ''Faiz ise 117,3 milyar lira olarak ön görülmüş. 'Bizim faizle aramız kötü. Merkez Bankası bizim sözümüzü dinlemiyor, bankalar bu faiz oranlarını düşürmeli' diye sürekli kamuoyunun önüne çıkıp basın açıklaması yapan, bazen kendi yetkisini kullanan, bazen örtülü bir şekilde bunu ifade Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bütçedeki durumdan görüyoruz ki faizle arası gayet iyi. Faizcilere çalışan bir bütçe hazırlatmışlar. Bu bütçede işsiz için, emekli için ve işçi için hiçbir şey yok. Dolayısıyla toplumun dar gelirli, ezilen kesimlerine dair bu bütçede onları rahatlatacak hiçbir şey yok. İş, dar gelirli ve ezilene geldiği zaman sırtını dönen ama iş zengine geldiği zaman zenginle birlikte iş yapmak isteyen bir siyasi iktidar var'' diye konuştu.

'ASGARİ ÜCRET İLE ÇALIŞAN TÜRKİYE'DE YÜZDE 40 CİVARINDA'

Son 1 yıl içerisinde dünyada gıda fiyatlarının yüzde 8,5 gerilediğini ancak Türkiye'de aynı dönemde yüzde 26,2 arttığını vurgulayan Salıcı, konuşmasına şöyle devam etti:

''Dar gelirlinin nasıl ezildiğini görmek açısından önemli bir rakam. Bizim şu andaki milli gelirimiz 2011 yılındaki milli gelirimizi yakalıyor ancak. Yani 7 sene önceye dönmüş durumdayız. 2002'de vatandaşın tüketici kredisi borcu 2,2 milyar lira iken Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu raporuna göre bugün bu borç 182 kat artarak 403,7 milyar liraya çıkmış. 2018 yılında sadece Ocak ve Ekim ayları arasında icra ile muhatap olan vatandaşımızın sayısı 1 milyon kişi. 2018 yılının ilk 11 ayında faiz harcamaları yüzde 26,2 artmış ve 68 milyar liraya ulaşmış durumda. DİSK'in yapmış olduğu araştırmaya göre, Türkiye'de 10 milyona yakın işçi asgari ücret civarında çalışıyor. Yani asgari ücretin biraz altı ya da üstünde bir seviyede ücret alıyor. Avrupa Birliği ülkelerinde asgari ücret ile çalışanların oranı ortalama yüzde 7 ile 10 arasında. Türkiye'de ise çalışanların yüzde 40'ı asgari ücret seviyesinde çalışıyor. Bizim asgari ücretimizin seviyesi, dünyanın ucuz iş deposu olduğu söylenen Çin'deki asgari ücret ile aynı seviyeye gelmiş durumda.''

'CHP'Lİ BELEDİYELERDE HİÇBİR ÇALIŞAN SIKINTI YAŞAMAYACAK'

''İktidar 16 yıldan beri bildiğini yapıyor'' diye sözlerini sürdüren Salıcı, ''Bizim toplumun dar gelirli kesimlerine yönelik olan hassasiyetimiz devam ediyor. Biz asgari ücretin 2 bin 200 lira olacağını ve kendi belediyelerimizde çalışacak yurttaşlarımızın 2 bin 200 lira asgari ücret alacağını açıkladık. Seçimler Mart'ta olacağı için ve seçimler yıl başından 3 ay sonra olacağı için geçmişe dönük olarak onların haklarını da koruyacağız ve geçmişe dönük 3 aylık farklarını da vereceğiz. Yeni kazanacağımız CHPli belediyelerde hiçbir çalışan görüşünden, inancından, giyiminden dolayı, partizanlık yapmadığı sürece, bir sıkıntı yaşanmayacak. Biz işini iyi yapan herkesi aynı gözle gören ve onlara önem veren bir siyasi anlayışa sahibiz'' ifadelerini kullandı.

'ELLERİNİ ÖZGÜR VE BAĞIMSIZ BASIN ÜZERİNDEN ÇEKSİNLER'

Sözcü gazetesinin 5 çalışanına yönelik 'FETÖ'ye yardım' iddiasıyla dava açılmasına tepki gösteren Salıcı, şunları dedi:

''Orada FETÖ'ye yardım suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis istemi var. Biz şunu biliyoruz ki bu ülkede FETÖ'nün hakim olduğu bir yargı sistemi vardı. Bu yargı sistemi öyle bir mantık kurgulardı ki o mantığa göre, örneğin, icraatları Türkiye'nin bütün kesimleri tarafından ve Türkiye solu tarafından da daha iyi bilinen Hanefi Avcı 'Devrimci Karargah Örgütü'nün kurucusu ve üyesi olarak suçlandı. Yine bu ülkenin tanıdığı ve güvendiği bir Genelkurmay Başkanımız İlker Başbuğ 'Ergenekon Terör Örgütü'nün 2 numaralı sanığı ilan edildi. Yani bulunduğunuz yer ile suçlandığınız konum tam anlamıyla bir tezat içerirdi. Burada da böyle bir durum var. Ömrü hayatı FETÖ ile devletin içindeki, devlet hiyerarşisine bağlı olmayan yapılarla mücadele etmekle geçmiş Sayın Emin Çölaşan ve Necati Doğru'nun ve Sözcü gazetesinin diğer çalışanları FETÖ'ye yardım ve yataklık suçlamasıyla karşı karşıya kalıyorlar. Sözcü gazetesinin yayın politikası da çalışanları da cumhuriyete ve demokrasiye inanan insanlardır. Onla hiçbir zaman FETÖ ile aynı yolda yürümediler. Onlar hiçbir zaman 'Ne istediniz de vermedik' demediler. Dolayısıyla, 'FETÖ yargıdan temizlendi' deniliyor ama görünen o ki FETÖ'nün yaratmış olduğu algı ve zihinsel kurgu aynen devam ediyor. Eğer FETÖ'cü arıyorlarsa kendi etraflarına baksınlar. Ellerini özgür ve bağımsız yayın yapmak isteyen basın üzerinden çeksinler.''

'DÜN MANSUR YAVAŞ İLE BİR GÖRÜŞME YAPILDI'

Bir gazetecinin, ''Dün akşam Sayın Kılıçdaroğlu ile Mansur Yavaş'ın görüştüğüne yönelik bilgiler var. Mansur Yavaş da bu görüşmeyi doğruladı. Ve kendisine İYİ Parti'nin adayı olması yönünde bir teklif gittiğini ama bunu kabul etmediğini söyledi. Son durum nedir?'' sorusunu yanıtlayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, şunları kaydetti:

''İki parti arasında yürüyen ve yerel seçimlerde iş birliği yapılmasına yönelik çalışmalar var. Bunlar sır değil. Kamuoyunun bildiği görüşmeler. Ama görüşmelerin içeriği ile ilgili siyasi partilerin sık sık açıklamaları yapmaları, yürüyen görüşmelerin içeriğine zarar verme ihtimali taşıdığı için çok da doğru olmaz. Onun için dün Mansur Yavaş ile bir görüşme yapıldı. Ama bu görüşme teknik çerçevede bir görüşme değildi. Dolayısıyla görüşmenin içeriğine dair bizim bir söz söylememiz doğru olmaz. Ancak diğer muhatabımız Sayın Yavaş bazı şeyleri ifade ettiğiyse o onun görüşüdür. Biz saygı duyarız."