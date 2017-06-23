CHP'den önemli hamle. Kılıçdaroğlu açıkladı...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun avukatının bugün Anayasa Mahkemesine başvuruda bulunacağını belirterek, "Bu da önemli bir aşama. Umuyorum adalet yerini bulur" dedi. Kılıçdaroğlu, Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki için 9 gün önce Güvenpark'tan başlattığı yürüyüşüne devam ediyor. Yeniçağa ilçesi sınırlarındaki Şahnalar Köyü Yaşar Çelik Şair Dertli Kültür Parkı'nda karavanda geceyi geçiren Kılıçdaroğlu, bugünkü yürüyüşüne başlamadan önce gazetecilere açıklama yaptı.
'80 MİLYONUN ADALET TALEBİ İÇİN YÜRÜYORUZ'
"Güzel bir güneş var, atmosfer oldukça güzel. Dokuzuncu gün yürüyüşüne biraz sonra başlayacağız. Adalet yürüyüşümüz devam ediyor." diye sözlerine başlayan Kılıçdaroğlu, toplumun her kesiminden yürüyüşe destek veren vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları olduğunu belirtti ve onlara teşekkür etti.
Bu sabah Enis Berberoğlu'nun avukatının Anayasa Mahkemesine başvuracağını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Bu da önemli bir aşama. Umuyorum adalet yerini bulur. Yaptığımız yürüyüş kutsal bir yürüyüştür, adalet yürüyüşüdür. Bunun bir partiyle, bir kişiyle, bir sivil toplum örgütüyle ilgisi yoktur. 80 milyonu ilgilendiren bir olaydır. 80 milyonun adalet talebi için yürüyoruz, 80 milyonu da kucaklıyoruz." dedi.
Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin, "BBP Genel Başkanı Mustafa Destici yürüşünüzün adalet için değil, hayır kesimini bir arada tutmak için olduğunu söyledi." hatırlatması üzerine, "Saygı duyarız, kendi görüşüdür. Şundan özellikle kaçınmamız gerekiyor. Adalet yürüyüşü içinde 'O onu dedi, bu bunu dedi, o şunu yaptı, bu bunu yaptı', bundan kaçınmamız gerekiyor. Sayın Destici onu söyleyebilir. Bir siyasi partinin genel başkanıdır, kendi görüşüdür." diye konuştu.
Bir gazetecinin, eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk'ün, CHP'nin dokunulmazlıkların kaldırılmasına verdiği desteğin bedelini bugün parti olarak ödediği yönündeki değerlendirmesini hatırlatması üzerine Kılıçdaroğlu, "Söyleyebilir. Bunu sadece o söylemiyor." ifadesini kullandı.
Kılıçdaroğlu, açıklamasının ardından parkta bulunan Şair Dertli'nin mezarına giderek Fatiha okudu. Kılıçdaroğlu, bunun ardından bugünkü yürüyüşüne başladı. Yürüyüşe partinin bazı milletvekilleri ile Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Mehmet Raşit Tükel'in de arasında bulunduğu bazı TTB üyeleri de eşlik ediyor.