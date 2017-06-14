CHP'den tutuklamaya tepki: Böyle yargıya lanet olsun

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı önünde, Enis Berberoğlu'nun tutuklanması sonrasında açıklama yaptı

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “Bir yerde adliyenin olması orada adaletin olduğu anlamına gelmez. Bugün Türkiye'de yargının tefessüh ettiğini, yürütme organı tasallutu, tahakkümü ve emri altına bütünüyle girdiğinin acı bir örneği ile karşı karşıyayız. Bir ülkede yargıçlar verecekleri kararlar bakımında 'diktatörü nasıl hoşnut ederim, vereceğim karar diktatörün bana nasıl sempatiyle bakmasını sağlar, beni nerelere yükseltir' diye düşünerek karar veriliyorsa, böyle adalete, böyle yargıya lanet olsun" dedi.



“BİR DEVLET ZORBALIĞIDIR"

“BU TUZUN KOKTUĞU YERDİR"