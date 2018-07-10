CHP'den yeni kabineyle ilgili ilk açıklama

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay yeni kabineyi değerlendirirken "Dün Türkiye'de başlayan devrin adı, lale devridir" ifadelerini kullandı

Başkan Erdoğan'ın dün açıkladığı yeni kabineye CHP'den ilk tepki geldi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay TBMM'de düzenlediği basın toplantısında yeni kurulan kabine ile ilgili eleştirilerini, AK Parti ve kadrolarının, bunca emek veren, iyi yetişmiş, çok tecrübeli siyasi kadrolarının yürütmeden tasfiye edildiğini savunarak dile getirdi.

"HÜKÜMETİN SORUMLULUĞUNU DEĞERLENDİRECEĞİZ"

Altay, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Çorlu'da yaşanan tren kazası nedeniyle yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Bunun bir kaza mı yoksa kusur, ihmal, suistimaldan kaynaklı, göz göre göre gelen bir facia olup olmadığını ayrıntılı şekilde inceleyeceklerini belirten Altay, hükümetin sorumluluğunu veya sorumsuzluğunu değerlendireceklerini söyledi.

KOMİSYON KURULMASI İÇİN TEKLİF VERECEKLER

Altay, Pamukova'daki vahim tren kazasından sonra hükümetin ne ders ne de ibret aldığını öne sürerek, CHP Genel Başkan Yardımcısı, Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak başkanlığındaki heyetlerinin bölgede acıları paylaştığını, kazayla ilgili teknik bilirkişi hizmeti alarak bir rapor hazırlayacaklarını anlattı. Altay, bu olayla ilgili raporlarının ardından Meclis Araştırma komisyonu kurulmasına yönelik tekliflerini de Genel Kurula sunacaklarını ifade etti.