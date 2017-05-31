CHP'den zeytin tasarısına tepki: Bas cezayı kes ağacı!

Üretim Reform Paketi, TBMM'de Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı. Komisyonun CHP'li üyesi İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, “Burada zeytinliğin saha tarımı olmaktan çıkartılarak, bas cezayı kes ağacı yap üstüne villayı. Yukarıda Allah var. Bu yüzden bu maddelere, bizim evet dememizi beklemeyin" dedi

Tasarıda ağaç başına 2.000 TL ceza getirilmesinin planlandığını ifade eden CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, verdiği örnekle bu tasarının geri çekilmesini talep etti. Bayır şunları söyledi:



"6 dönüm bahçesi ve 20 ağacı olan bir evde yaşıyorum. Yanımdaki evlerin fiyatları 1.5 milyon TL'den başlıyor. Ağaç başına 2.000 TL'den, 20 ağacın cezası 40.000 TL eder. 2.000 TL'ye bütün müteahhitlere ağaçları kestirirsiniz. Çünkü 1 milyonluk rant edilen bir villada bir zeytin ağacına seve seve 2000 TL verip 'kestim kardeşim ne diyorsun yasa bunu bana verdi' diyebilir. İnsanla dalga geçmeyin. Hayvan otlatılan zeytin alanlarında özellikle küçükbaş ve büyük baş hayvanların ağaçlara zarar verdiğini biliyoruz. Bununla ilgili daha önce 3.5 ay hapis cezası vardı. Bu maddelerde o ceza kaldırılmış gözüküyor. Niye bunun kaldırılmasına gerek görüldü?"



'ZEYTİNLİKLERİN İMARA AÇILMASININ KARŞISINDA OLACAĞIZ'

Henüz Organize Sanayi Bölgeleri doldurulamamışken, zeytin alanlarının neden yok edilmek istendiğini soran Bayır, sözlerini şöyle sürdürdü:"Aliağa'da, Tire'de, Kemalpaşa'da, sanayi bölgeleri doldurulamadı. Sanayi sitesi yüzde 60 kapasite de, OSB sanayi sitesi boş duruyor. Aliağa OSB boş duruyor. Yani 'sanayi bölgesi' diye hazırlanmış bu alanlar, boş dururken sanayi yapacağız, diye zeytin alanlarını yok ederek, tanım içerisinde zeytinlik sahanın 'bir dekar alanda en az 15 kültür çeşidi veya yabani zeytin bitkisinin bulunduğu alan olarak tanımlanmasının mantığı nedir? Burada zeytinliğin saha tarımı olmaktan çıkartılarak, bas cezayı kes ağacı yap üstüne villayı. Yukarıda Allah var. Bu yüzden bu maddelere, bizim evet dememizi beklemeyin."