CHP, Erdoğan'ın diplomasının araştırılmasını istedi

CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üniversite diplomasının araştırılması için bir komisyon kurulması ve konunun araştırılması için TBMM Başkanlığına önerge verdiğini bildirdi

CHP'li Tur Yıldız Biçer, TBMM'de Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlediği basın toplantısında “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda yükseköğrenim yapmış olmak koşulunun gerçekleşip gerçekleşmediği yolundaki haklı kuşkunun tam kanunsuzluk kapsamında incelenmesi ve giderilmesi için Anayasa'nın 98 ve TBMM iç tüzüğünün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulmak üzere TBMM Başkanlığına 10 Kasım günü araştırma önergesi verdiğimiz bilgisini paylaşmak istiyorum" açıklamasında bulundu.





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