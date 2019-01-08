CHP İl Başkanı Yücel'den Zeybekci'ye: Kahraman olmaya çalışıyor

CHP İl Başkanı Deniz Yücel, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci'nin "Bu çile bitecek" açıklaması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İZBAN grevini ertelemesini "Kahramanlık çıkarma çabası" sözleriyle değerlendirdi.

Deniz Yücel, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Gönül isterdi ki grev böylesine tepeden inme bir kararla sona ermek yerine, işçilerimiz kendilerine Büyükşehir Belediye Başkanımız Aziz Kocaoğlu’ nun sunduğu yüzde 30’a kadar çıkarılan zam teklifini kabul etselerdi ve böylesine emrivakilere gerek kalmasaydı. İZBAN’da baştan beridir hem işçilerimiz, hem de İzmirli hemşerilerimiz mağdur olmasın diye çabaladık. Gelinen noktada İzmirlilerin İZBAN’ a kavuşmuş olması sevindiricidir. Diliyoruz ki bundan sonraki süreçte İZBAN yönetimi ve Sendika uzlaşır.

Kampanyası polemik üzerine

İZBAN büyükşehir belediyemizin ve hükümetin yüzde 50 ortaklığı ile yönetilen bir şirket. Bu grevin cumhurbaşkanının kararı ile ertelenmesi üzerinden bile, AKP’nin bir çıkar elde etmeye çalıştığını görmekten üzüntü duyuyoruz. AKP’nin büyükşehir belediye başkan adayının açıklamalarını anlamakta güçlük çekiyoruz. İZBAN’da çözüm için en çok çabayı kimin sarf ettiğini, grev bitsin İzmir İZBAN’a kavuşsun diye, işçilere en yüksek teklifi kimin götürdüğünü bütün İzmir kamuoyu biliyor. Grevin ertelenmesi ile ilgili karardan Sayın ZeybekCi’nin kahramanlık çıkarma çabası gösteriyor ki, Zeybekci İzmir’deki seçim kampanyasını polemik, suçlama ve kutuplaşma üzerine kurmuş. Bu eskimiş siyaset tarzına ne biz, ne de İzmirliler taviz vermez.