CHP İl Kadın Kolları Başkan Adayı Fıçı: Kadınlar artık daha mücadeleci

CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanlığı'na aday olan Saniye Bora Fıçı, partisinin ilçelerdeki kadın kollarını tek tek ziyaret ederek, destek istiyor. Bornova ve Bayraklı ilçedeki kadın partilileri ziyaret eden Saniye Bora Fıçı, ziyaretlerde projelerini anlatırken, "Tek hedefim CHP'nin 2019 seçimlerinde İzmir'de ve Türkiye'de iktidar olmasıdır." diye konuştu

CHP İzmir örgütü kongre sürecinde sona yaklaşırken şimdi de gözler, İl Kadın Kolları Başkanının belirleneceği 21 Ocak Pazar gününe çevrildi. İl Kadın Kolları adayları arasında yer alan eğitimci Saniye Bora Fıçı, destek ziyaretlerini sürdürüyor. Bornova ilçe örgütündeki kadınlarla bir araya gelerek destek isteyen Fıçı, "Tek hedefim bu partinin 2019 seçimlerinde İzmir'de iktidar olmasıdır. Güzel İzmir'de iyi şeyler yapmak istiyoruz." dedi.



'Siyaseti sokakta ve mahallelerde yapacağız'



Çok sayıda partili kadının katıldığı buluşmada konuşan Fıçı "Siyaset artık salonlarda değil, sokakta oluyor, bizler tam olarak sokakta olabilirsek iktidar olmamızın önünde hiçbir engel yok. Kadınlar olarak örgütlü şekilde sokağa çıktığımızda başaramayacağımız işin olmadığını düşünüyorum. Ekip olarak en büyük amacımız partimizi 2019 seçimlerinde iktidara taşıyacak bir kadın kolları oluşturmak. Özgür iradesi ile hareket edebilen bir kadın örgütünün bunu başarmasının önünde hiçbir engel bulunmadığını hep birlikte göreceğiz" diye konuştu.

Bir kadın ve anne olarak ülkenin içinde bulunduğu duruma dair büyük endişeleri olduğunu ifade eden Saniye Bora Fıçı, "Gençlerin çocukların daha iyi yaşayabileceği ülke için biz kadınların sorumluluğu her zamankinden daha fazla. Benimle aynı kaygıları taşıyan çok sayıda kadın olduğuna tanık oluyorum. Kadınlar bu dönem her zamankinden daha kaygılı ve daha mücadeleci. Kaygıları ve mücadele isteğini CHP'li kadınlar olarak örgütleyebilirsek kadınlara karşı yapılan her türlü ayrımcılığın, istismarın, şiddetin önüne geçebiliriz. Yeter ki bunu isteyelim." diye konuştu.

Seçildiği zaman, 30 ilçenin mevcut başkanı ve eski başkanları ile üç günlük bir kamp yapmayı planladıklarını açıklayan CHP İl Kadın Kolları adayı Saniye Bora Fıçı, "Hem birbirimizi yakından tanıyacağımız hem de önümüzdeki dönem yapacaklarımızı planlayabileceğimiz bir kamp yapmayı planlıyoruz." Diye anlattı. İl Kadın Kolları Başkanı olduğunda tüm ilçe kadın kolları başkanlarının birer arkadaşı olacağını, kesinlikle ast- üst ilişkisi kurmayı düşünmediğini söyleyen Fıçı, "Bu örgütte herkesin arkadaşı olmak istiyorum başkanı değil. Başkanlık olur, olmaz ancak arkadaşlık yeri doldurulamaz değerdedir." dedi.



Kavalar: Kazanan İzmir olsun



Bornova ilçede, İlçe Başkanı Nevzat Kavalar ile de görüşen Saniye Bora Fıçı, kadınların verdiği mücadelenin ve emeğin Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidara taşıyacağına inandığını ifade etti. Kavalar ise, Fıçı'ya adaylık çalışmasında başarılar dileyip, kazananın CHP ve İzmir olmasını arzu ettiğini söyleyerek ziyaret için Fıçı'ya teşekkürlerini iletti.



Saniye Bora Fıçı kimdir?



1967 yılında İzmir'de doğan Saniye Bora Fıçı, İlk, orta ve lise eğitimini İzmir'de tamamladı. Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü'nden mezun olan Fıçı, Bora Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nin kurucusu ve sahibidir. 2008 yılından bu yana İzmir Sanayici ve İş Adamları Derneği (İZSİAD) üyesi olan Saniye Bora Fıçı, aynı zamanda üyesi olduğu İzmir Ticaret Odası'nın 2009-2014 yılları arasında Meclis Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi'ne 2003 yılında üye olan Saniye Bora Fıçı, bir önceki il kadın kolları yönetiminde Bilişimden sorumlu Başkan Yardımcılığı ve Engelli Komisyonu başkanlığı görevlerinde bulundu. Özel Eğitim Kurumları Derneği Kurucusu ve Yönetim Kurulu Üyesi olan Fıçı, evli ve iki çocuk annesidir.