CHP-İYİ Parti ittifakında detaylar belli oldu

CHP ile İYi Parti, 31 Mart seçimleri için ittifak konusunda kesin olarak anlaşmaya vardı. İki partinin genel başkanları tarafından yapılan açıklamaya göre İzmir'de Kiraz ve Tire'de CHP, İYİ Parti adayını destekleyecek. Konak, Karşıyaka, Urla, Selçuk ve Torbalı'da iki parti de kendi adaylarıyla yarışacak. Geri kalan tüm ilçelerde ise İYİ Pari, CHP'yi destekleyecek.
31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdiareler Seçimleri öncesi CHP ile İYİ Parti arasında yapılacak olan ittifakın detayları netleşti. 22 büyükşehirin 12'sinde CHP, 10'unda ise İYİ Partili adaylar yarışacak.
Anlaşmaya göre; Mutabık kalınan 27 ilin 16'sında CHP, 11 ilde İYİ Partili adaylar seçime katılacak.
Gaziantep Büyükşehir'de İYİ Partili aday yarışacak. İstanbul'un Üsküdar ilçesi CHP'ye, Ankara'nın Gölbaşı ilçesi ise İYİ Parti'ye bırakıldı.
Ankara Etimesgut'ta CHP-İYİ Parti adayları ayrı ayrı seçime katılacak. Muğla'nın tüm ilçelerinde iki parti de aday gösterecek.
İşte büyükşehirlerdeki adaylar:
Adana - CHP
Ankara - CHP
Antalya - CHP
Aydın - CHP
Balıkesir - İYİ PARTİ
Denizli - İYİ PARTİ
Eskişehir - CHP
Gaziantep - İYİ PARTİ
Hatay - CHP
İstanbul - CHP
İzmir - CHP
Kahramanmaraş - CHP
Kayseri - İYİ PARTİ
Kocaeli - İYİ PARTİ
Konya - İYİ PARTİ
Malatya - CHP
Manisa - İYİ PARTİ
Muğla - CHP
Sakarya - İYİ PARTİ
Samsun - İYİ PARTİ
Tekirdağ - CHP
Trabzon - İYİ PARTİ
İzmir'de ittifak
CHP-İYİ Parti ortaklığı, İzmir özelinde de kesinleşti. İYİ Parti'nin, büyükşehirde CHP'nin adayını destekleyeceği daha önce duyurulmuştu. İlçelerde ise durum şöyle:
Aliağa - CHP
Balçova - CHP
Bayındır - CHP
Bayraklı - CHP
Bergama - CHP
Beydağ - CHP
Bornova - CHP
Buca - CHP
Çeşme - CHP
Çiğli - CHP
Dikili - CHP
Foça - CHP
Gaziemir - CHP
Güzelbahçe - CHP
Karabağlar - CHP
Karaburun - CHP
Karşıyaka - CHP ve İYİ Parti kendi adaylarıyla yarışacak
Kemalpaşa - CHP
Kınık - CHP
Kiraz - İYİ Parti
Konak - CHP ve İYİ Parti kendi adaylarıyla yarışacak
Menderes - CHP
Menemen - CHP
Narlıdere - CHP
Ödemiş - CHP
Seferihisar - CHP
Selçuk - CHP ve İYİ Parti kendi adaylarıyla yarışacak
Tire - İYİ Parti
Torbalı - CHP ve İYİ Parti kendi adaylarıyla yarışacak
Urla - CHP ve İYİ Parti kendi adaylarıyla yarışacak
Manisa'da ittifak
Manisa'da büyükşehirde İYİ Parti'nin adayı desteklenecek. İlçelerde ise durum şöyle:
Ahmetli - CHP
Akhisar - CHP
Alaşehir - CHP
Demirci - İYİ Parti
Gölmarmara - CHP
Gördes - İYİ Parti
Kırkağaç - CHP
Köprübaşı - İYİ Parti
Kula - İYİ Parti
Salihli - CHP
Sarıgöl - CHP
Saruhanlı - CHP
Şehzadeler - İYİ Parti
Selendi - İYİ Parti
Soma - CHP
Turgutlu - CHP
Yunusemre - İYİ Parti