CHP-İYİ Parti ittifakında detaylar belli oldu

CHP ile İYi Parti, 31 Mart seçimleri için ittifak konusunda kesin olarak anlaşmaya vardı. İki partinin genel başkanları tarafından yapılan açıklamaya göre İzmir'de Kiraz ve Tire'de CHP, İYİ Parti adayını destekleyecek. Konak, Karşıyaka, Urla, Selçuk ve Torbalı'da iki parti de kendi adaylarıyla yarışacak. Geri kalan tüm ilçelerde ise İYİ Pari, CHP'yi destekleyecek.

31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdiareler Seçimleri öncesi CHP ile İYİ Parti arasında yapılacak olan ittifakın detayları netleşti. 22 büyükşehirin 12'sinde CHP, 10'unda ise İYİ Partili adaylar yarışacak. Anlaşmaya göre; Mutabık kalınan 27 ilin 16'sında CHP, 11 ilde İYİ Partili adaylar seçime katılacak. Gaziantep Büyükşehir'de İYİ Partili aday yarışacak. İstanbul'un Üsküdar ilçesi CHP'ye, Ankara'nın Gölbaşı ilçesi ise İYİ Parti'ye bırakıldı. Ankara Etimesgut'ta CHP-İYİ Parti adayları ayrı ayrı seçime katılacak. Muğla'nın tüm ilçelerinde iki parti de aday gösterecek. İşte büyükşehirlerdeki adaylar: Adana - CHP

Ankara - CHP

Antalya - CHP

Aydın - CHP

Balıkesir - İYİ PARTİ

Denizli - İYİ PARTİ

Eskişehir - CHP

Gaziantep - İYİ PARTİ

Hatay - CHP

İstanbul - CHP

İzmir - CHP

Kahramanmaraş - CHP

Kayseri - İYİ PARTİ

Kocaeli - İYİ PARTİ

Konya - İYİ PARTİ

Malatya - CHP

Manisa - İYİ PARTİ

Muğla - CHP

Sakarya - İYİ PARTİ

Samsun - İYİ PARTİ

Tekirdağ - CHP

Trabzon - İYİ PARTİ İzmir'de ittifak CHP-İYİ Parti ortaklığı, İzmir özelinde de kesinleşti. İYİ Parti'nin, büyükşehirde CHP'nin adayını destekleyeceği daha önce duyurulmuştu. İlçelerde ise durum şöyle: Aliağa - CHP

Balçova - CHP

Bayındır - CHP

Bayraklı - CHP

Bergama - CHP

Beydağ - CHP

Bornova - CHP

Buca - CHP

Çeşme - CHP

Çiğli - CHP

Dikili - CHP

Foça - CHP

Gaziemir - CHP

Güzelbahçe - CHP

Karabağlar - CHP

Karaburun - CHP

Karşıyaka - CHP ve İYİ Parti kendi adaylarıyla yarışacak

Kemalpaşa - CHP

Kınık - CHP

Kiraz - İYİ Parti

Konak - CHP ve İYİ Parti kendi adaylarıyla yarışacak

Menderes - CHP

Menemen - CHP

Narlıdere - CHP

Ödemiş - CHP

Seferihisar - CHP

Selçuk - CHP ve İYİ Parti kendi adaylarıyla yarışacak

Tire - İYİ Parti

Torbalı - CHP ve İYİ Parti kendi adaylarıyla yarışacak

Urla - CHP ve İYİ Parti kendi adaylarıyla yarışacak Manisa'da ittifak Manisa'da büyükşehirde İYİ Parti'nin adayı desteklenecek. İlçelerde ise durum şöyle: Ahmetli - CHP

Akhisar - CHP

Alaşehir - CHP

Demirci - İYİ Parti

Gölmarmara - CHP

Gördes - İYİ Parti

Kırkağaç - CHP

Köprübaşı - İYİ Parti

Kula - İYİ Parti

Salihli - CHP

Sarıgöl - CHP

Saruhanlı - CHP

Şehzadeler - İYİ Parti

Selendi - İYİ Parti

Soma - CHP

Turgutlu - CHP

Yunusemre - İYİ Parti