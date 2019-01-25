CHP İzmir'de iki aday netleşti

Cumhuriyet Halk Partisi'nde İzmir adayları belirlenmeye başladı. İzmir Büyükşehir Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bornova Belediye Başkan Adaylığı için ise Efkan Muhtar öne çıktı

Şefika Bal - 31 Mart seçimleri öncesi, Türkiye'de en güçlü olduğu şehir olan İzmir'de adayları belirlemek için toplantılarını sürdüren CHP yönetimi, Büyükşehir ve Bornova için kararını büyük ölçüde verdi. Geçen hafta CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş'ın "CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer oldu" açıklamasının ardından mevcut Başkan Aziz Kocaoğlu'nun yaptığı Ankara çıkarması durumu değiştirmedi. Kocaoğlu'nun yeniden adaylık kararına rağmen parti yönetiminin kararıyla, şu anda Seferihisar Belediye Başkanı olarak görev yapan Tunç Soyer'in, CHP'nin Büyükşehir Adayı olması bekleniyor.

Bornova'da değişiklik

Soyer'in adaylığının ardından ilçeler ile ilgili görüşmeler de hemen başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun Tunç Soyer'in yerine Büyükşehir adaylığına önerdiği iddia edilen Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila'nın yerine CHP'nin tercihi Efkan Muhtar'dan yana ağır basıyor. Tunç Soyer'in adaylığının Pazar günü yapılacak son toplantının ardından kamuoyuna duyurulması bekleniyor.