CHP İzmir İl Başkanlığı'nda 'Suat Nezir' protestosu

CHP Buca İlçe Örgütü Üyesi partililer, İzmir İl Başkanlığı'nın önünde, Buca'daki aday değişikliğini protesto etti.

Burcu Özkan - Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP), son anda Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) Buca Belediye Başkan Adayı olarak Suat Nezir yerine Erhan Kılıç'ın adının verilmesinin etkileri devam ediyor. Dün akşam, haberin yayılmasının ardından Suat Nezir'in seçim ofisinin önünde toplanan ve Genel Merkez'i protesto eden partililer, ardından Buca İlçe Başkanlığı'na giderek İlçe Başkanı Kasım Akdağ'ı açıklama yapmaya davet etmişti. Partililer, bugün de CHP İzmir İl Başkanlığı önünde toplandı. Aday değişikliği kararının İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, İl Başkanı Deniz Yücel ve Buca İlçe Başkanı Kasım Akdağ ortaklığıyla alındığını öne süren partililer "Deniz Yücel gelecek, hesap verecek", "Sorumlular gelecek, hesap verecek" sloganlarını attılar.

Bu haksızlık neden?

Adaylığı son anda elinden alınan Suat Nezir'in, protesto eyleminde yer alan ağabeyi Esat Nezir, yaptığı açıklamada "Hemşehrilerimizle birlikte burada toplandık. Bu haksızlık neden? Bu işte Tuncay Özkan, Deniz Yücel, Kasım Akdağ, Murat Bakan ve Veli Ağbaba'nın etkisi var. Bakın Suat Nezir, aday tanıtımı toplantısında iki sefer o kürsüye çıktı. Son anda ne olup bitti de içeriye başkasının ismi veriliyor, olay nedir? Şu an İl Başkanı saklanıyor. Biri içeride olduğunu söylüyor, öbürü aksini. İl Başkanı buraya çıkacak, adam gibi açıklama yapacak" dedi.

CHP'ye ihanettir

Nezir'e destek vermek için İl Binası'nın önüne gelenlerden eski Buca CHP İlçe Başkan Yardımcısı Muhittin Çimen ise şunları söyledi: Afişlerimiz, pankartlarımızla, her şeyle hazırlığımızı yaptık. YSK'dan çıkacak olan liste ile beraber seçim çalışmalarının startını verecektik. Ne yazık ki, dün Seçim Kurulu'na gittim, başka bir kişinin aday olarak sunulduğunu öğrendim. Başkanımıza haber verdim. Saat 16.00'da YSK'ya gitmemeize rağmen maalesef sonucu değiştiremedik. Bu olay, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dışında olmuştur. Kendisi grup toplantısına girerken, Suat Nezir Başkanımızın adaylıktan çekildiği kendisine efade edilmiştir. Fakat bu bilgi ve beyan asparagastır. Bunun sonucunda kendileri "Ciddi misiniz?" diye sormuştur, "Evet" yanıtını alınca, "O zaman İl Başkanı gereğini yapsın" demiştir. Ancak Sayın Genel Başkan'ın işin gerçeğinden haberi yoktur. Suat Başkan, bir kumpasa alet olmuştur. Aynı zamanda Genel Başkanımız da bir aldatmacanın içine girmiştir. Yalan beyan verenlerle ilgili Genel Başkanımız gereğini uygular diye düşünüyoruz. Neticide bu CHP'ye ve Buca halkına ihanettir.

Ne olmuştu?

CHP Parti Meclisi toplantısında yapılan oylamanın ardından Buca Belediye Başkan Adayı olarak Suat Nezir açıklanmıştı. Nezir, 10 Şubat'ta Ankara'da ve 17 Şubat'ta İzmir'de yapılan aday tanıtım toplantılarında da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından "Buca Belediye Başkan Adayı" sıfatıyla platforma davet edilerek tanıtılmıştı. Aday listelerinin seçim kurullarına verilmesi için gereken sürenin dolacağı gün (dün), YSK'ya CHP Buca Belediye Başkan Adayı olarak İlçe Belediye Meclisi Üyesi Erhan Kılıç'ın adı verilmişti. Suat Nezir, bunun üzerine yaptığı açıklamada "Partimizi 3-5 çakala bırakmayız. Hırçınlığın nasıl yapılacağını herkes görecek" ifadelerini kullanmıştı.