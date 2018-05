CHP İzmir’de Muharrem İnce coşkusu

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Cumhurbaşkanı adaylarının, güçlü ve herkesin oyunu alabilecek, halkın sevdiği ve beğendiği bir isim olduğunu belirtti

Ali Budak- CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP’li 110 vekilin oy birliğiyle adaylığına karar verdiği Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanı adaylığı açıklanması hakkında açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Cumhurbaşkanı adaylarının, güçlü ve herkesin oyunu alabilecek, halkın sevdiği ve beğendiği bir isim olduğunu belirterek ‘24 Haziran'da biz kazanacağız. Türkiye kazanacak’ dedi. ‘Partimizin Cumhurbaşkanı adayının Muharrem İnce olarak açıklanması sadece örgütümüzde değil, tüm Türkiye'de heyecan yaratmıştır’ diyen Yücel, ‘Bizler de Muharrem İnce gibi dürüst, korkusuz, cumhuriyeti ve demokrasiyi sonuna kadar savunan, halkın her kesiminden ilgi ve sevgi gören bir adayla yola çıkmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Muharrem İnce, tüm Türkiye'nin tanıdığı ve toplumun her kesiminin beğeniyle takip ettiği bir isim. Cumhurbaşkanı adayımızın bu kadar tanınan ve sevilen bir isim olması 24 Haziran'da seçimi kazanmamıza çok büyük etki yapacaktır. Sayın İnce, hangi partiyi desteklerse desteklesin her vatandaşımızın oyunu alabilecek bir isim. Bizim de istediği şey partimizin içinden ama partili partisiz herkesin oyunu alabilecek bir cumhurbaşkanı adayıydı. Bu beklentimizin gerçekleşmiş olması bizleri ayrıca mutlu etti’ diye konuştu.



‘24 Haziran'da biz kazanacağız, Türkiye kazanacak’



Demokrasiye inanan, cumhuriyet ve Atatürk ilkelerinden hiçbir zaman ayrılmamış, iktidarın tüm baskılarına karşı korkusuzca ve yüksek sesle tepkisini göstererek Türk halkının yanında olmuş bir adayları olduğuna dikkat çeken Yücel, şöyle devam etti: Muharrem İnce ismi, propaganda çalışmalarımızda da elimizi çok güçlendirecek ve örgütümüzün coşkusuna coşku katacaktır. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu tarafından böylesine güçlü bir aday açıklanmışken şimdi bizlere düşen, kurtuluş günü olarak ilan ettiğimiz 24 Haziran'a kadar yorulmak bilmeden çalışmaktır. Biliyor ve İnanıyoruz ki, 24 Haziran'da biz kazanacağız, Türkiye kazanacak.