CHP İzmir’deki gündem 24 Haziran: Daha çok rahatsızlık vereceğiz!

İl Başkanı Deniz Yücel, ‘24 Haziran’ın ülkemiz adına kurtuluş günü olacağının da habercisidir 24 Haziran’a kadar Türkiye’de eşitlikten, demokrasiden ve halktan yana ortaya koyacağımız tavır ve çalışmalarla, AKP’ye daha çok rahatsızlık vereceğiz’ dedi

Ali Budak- Türkiye 24 Haziran’da gerçekleşecek erken genel ve cumhurbaşkanlığı seçimine kilitlenirken, siyasi partiler ittifak ve örgüt çalışmalarına hız kazandırdı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Örgütü’nde milletvekilleri ve il yöneticilerinin katılım gösterdiği zirve yaklaşık 1 buçuk saat sürdü.

İl Başkanı Deniz Yücel önderliğinde gerçekleşen toplantıya Parti Meclisi (PM) Üyesi Sevda Erdan Kılıç, Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Üyesi Mahir Polat, Milletvekilleri Kamil Okyay Sındır, Atilla Sertel ve Murat Bakan katıldı. Diğer vekillerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle TBMM Genel Kurulu'ndaki özel oturumda yer aldığı için İzmir’deki toplantıya katılamadığı ifade edildi.

Buluşmada sürece ilişkin görüş alışverişi yapıldığı öğrenildi. 24 Haziran’da gerçekleşecek seçimin hayati önem taşıdığına vurgu yapan örgüt temsilcilerinin ayrıca parti içi yarışın kavgaya dönüşmemesi noktasında hassasiyet gösterdiği ifade edildi.

Kılıç’tan öneri: ön seçimden çıkanlara öncelik verilsin!

PM Üyesi Sevda Erdan Kılıç’ın toplantıda öneri sunduğu belirtildi. Kılıç’ın yeni dönemde oluşacak milletvekili aday listelerinde mevcutlara ve özellikle de ön seçimden çıkaranlara öncelik verilmesi gerektiğini vurguladığı öğrenildi. Bunun üzerine ön seçimden çıkan Milletvekili Atilla Sertel’in bu öneri karşısında teşekkür ettiği belirtildi. Örgütün büyük kısmının da bu öneriye sıcak baktığı ifade edildi.

AKP’ye daha çok rahatsızlık vereceğiz

Toplantı sonrasında açıklama yapan Başkan Yücel, ‘Artık tüm gücümüzle, dikkatimizle 24 Haziran seçimlerine odaklamış durumdayız. Bu seçimlerde birlikte mücadele vereceğimiz milletvekillerimiz, parti meclis ve YDK üyelerimiz, ilçe başkanlarımız ve belediye başkanlarımızla uyum içinde çalışmak seçimleri kazanmamız için olmazsa olmazımız. Bugün de milletvekillerimiz PM ve YDK üyelerimizden programı uygun olan isimlerle bir araya geldik. Toplantımızda seçimlerin hayati önemine bir kez daha vurgu yaptık. Vekillerimiz için çalışma programımıza son şeklini vermek amacıyla kendilerinin görüşlerini ve programlarını konuştuk. Tüm vekillerimiz, PM ve YDK üyelerimiz il başkanlığımızın planlayacağı çalışmalara katılımlarının tam olacağını ifade ettiler. Bizlerde kendilerinin olası Ankara programlarıyla çakışmayacak şekilde planlamaya son şeklini vereceğiz. Yaptığımız toplantılarda örgütümüzün her kademesinde çalışma azmini ve heyecanını görmekten son derece mutluyuz. Bu heyecan ve istek 24 Haziran’ın ülkemiz adına kurtuluş günü olacağının da habercisidir. Toplantıda 15 Milletvekilimizin İYİ Parti’ye katılarak grup oluşturmaları sağlamaları ve seçime katılımlarının önündeki engelin kaldırılması hareketini de konuştuk. Bu hamlemizden AKP’nin ne kadar rahatsız olduğunu verdikleri tepki ve beyanatlardan gördük. Bu bayram gününde onlara onların seviyesine inerek cevap vermeyeceğiz. AKP’li yöneticiler sonun başlangıcını gördükleri için artık her türlü saldırıyı yapabilir ama bilsinler ki, bu daha başlangıç. 24 Haziran’a kadar Türkiye’de eşitlikten, demokrasiden ve halktan yana ortaya koyacağımız tavır ve çalışmalarla, AKP’ye daha çok rahatsızlık vereceğiz’ dedi.



Belediye başkanları zirvesi

İl Başkanı Deniz Yücel, milletvekilleri toplantısı sonrasında il eski başkanlarıyla bir araya geldi. Öte yandan 24 Nisan Salı (Yarın) saat 15:00’te İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve ilçe belediye başkanlarının katılacağı bir toplantının daha gerçekleşeceği belirtildi.