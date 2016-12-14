CHP'li Altay'an 'seferberlik' tepkisi

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seferberlik ilanına ilişkin "Sayın cumhurbaşkanı anlaşılıyor ki bugün yapılan liderler zirvesinin üstüne çökmüştür bu açıklamasıyla. Liderler zirvesi üzerine böyle bir açıklamayla çökmek cumhurbaşkanına bir şey kazandırmaz" dedi

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın terör örgütlerine karşı seferberlik ilan ettiğini açıklamasına ilişkin şu ifadeleri kullandı:" Seferberliğin kelime anlamının savaşa hazırlık hali, savaşta devletin tüm kaynaklarının savaşın ihtiyacının emrine verilmesi olduğunu söyleyerek “Cumhurbaşkanı bu açıklamasıyla Türkiye Cumhuriyetinin bir savaş halinde olduğunu iddia etmişti. Biz böyle düşünmüyoruz. Devletler devletlerle savaşır. Terör örgütleriyle savaşmaz, tepesine çöker ve onu itibarsızlaştırır. Böyle bir seferberlik ilanı uluslararası kamuoyunda PKK'ya meşruiyet kazandırmasına neden olur. Türkiye Cumhuriyetini adi bir terör örgütüne muhattap etmiş olursunuz, yanlışlık buradadır. Orta yerde bir anayasa var. TBMM'ye sorumlu olan başbakan var. Meclis'e hesap verecek olan başbakandır. Sayın cumhurbaşkanı anlaşılıyor ki bugün yapılan liderler zirvesinin üstüne çökmüştür bu açıklamasıyla. Liderler zirvesini de istismar etmeyin. 78 milyonu hedef haline getirdiğiniz ülkede terör örgütleri üzerinden siyaset yapmayın. Bugün yapılan liderler zirvesi üzerine böyle bir açıklamayla çökmek cumhurbaşkanına bir şey kazandırmaz. Seferberlik ilanı cumhurbaşkanının saygıdeğer muhtarlarla sohbet ederken yapabileceği bir açıklama değildir. Ne şartlarda ilan edileceği ilgili kanunlarda düzenlenmiştir. Hükümete terörle mücadelede her türlü siyasi desteği vermeye hazır olduğumuzu tekrar beyan ediyorum"



