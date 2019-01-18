CHP'li Bakan: Aday açıklanmalı

Başkan Aziz Kocaoğlu'nun 'yeniden adaylık' hamlesi üzerine CHP, adayları duyurmayı geciktirme kararı aldı. İzmir milletvekili Murat Bakan, Büyükşehir için yarışacak ismin açıklanması uzadıkça partisinin zarar göreceğini düşünüyor. Mevkidaşı Bedri Serter ise ise tepkili: Karar değiştirmeye anlam veremedim

Şefika Bal- 31 Mart yerel seçimlerine 72 gün kaldı. AK Parti adayı Nihat Zeybekci, çalışmalarına günler önce başladı ancak CHP hâlâ adayını belirlemedi. Tam adayın açıklaması beklenirken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'ndan gelen "Görevden kaçmam" sözleri üzerine işler iyice karıştı.

Bir an önce belirlenmeli

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, İzmir'de adayın açıklanmamasını doğru bulmadığını belirterek, "AKP adayı sahada çalışmalarına başladı. Biz her ne kadar İzmir'de CHP olarak güçlü bir seçmen desteğine sahip olsak bile, adayımızın da bir an önce çalışmaya başlaması gerekiyor. Bu yüzden bu işin daha fazla uzamadan hızlı bir şekilde belirlenmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi. Gecikme için bir neden olmadığına dikkat çeken Bakan, "İYİ Parti İzmir'de bizi destekleyecek. Onun için adaylık konusunda onlarla bir müzakere etmenin beklenmesi gibi bir durum söz konusu değil" diye ekledi. Murat Bakan, Kocaoğlu'nun adaylık talebi konusunda yorum yapmayı doğru bulmadığını ifade ederek "Vereceğim cevap doğru anlaşılmayabilir. Bizim adayımız Aziz Kocaoğlu, Tunç Soyer ya da Abdül Batur... Kim olursa olsun partimizin belirlediği adayın arkasında kenetleniriz" sözlerini kaydetti.

Anlam veremedim

İzmir Milletvekili Bedri Serter ise adayın açıklanmasında gecikme olmadığını düşünüyor. 2014 seçimlerinde de çok erken bir tarihte aday açıklamadıklarını hatırlatan Serter, 4 ilçede adayların duyurulduğunu belirterek, "Hem İzmir Büyükşehir belediye başkan adayımız hem de kalan ilçelerin adayları 2-3 kademe halinde yakın tarihte açıklanır. Partimizde herkes her kademeye yakışır. Başkanlık için herhangi bir sorun olduğunu veya halkta bir tepki olduğunu düşünmüyorum. İzmir hiçbir zaman sahipsiz kalmaz" dedi.

Serter'in, Aziz Kocaoğlu'nun Ekim ayında yaptığı açıklamanın tersine yeniden göreve talip olması konusundaki değerlendirmesi şöyle: Kararını değiştermesine anlam veremedim. Partimizde herkes her kademeye yakışır. Başkanlık için herhangi bir sorun olduğunu veya halkta bir tepki olduğunu düşünmüyorum. İzmir hiçbir zaman sahipsiz kalmaz" diye konuştu.