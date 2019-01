CHP'li Bayır, "Aday kim olursa olsun arkasındayız"

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, televizyon programına konuk olarak, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Bayır, İzmir Büyükşehir adayı ile ilgili, ‘’MYK ve PM en doğru kararı verecektir. Herkesin beklentisi bu yönde. Kim aday gösterilirse gösterilsin, gösterilen adayın arkasında durup, çalışmaya devam edeceğiz" dedi

Sosyal demokrat belediyecilik anlayışının yeni adaylara da benimsetileceğini belirten Bayır, "Elimden gelen ne gerekiyorsa yapmaya da hazırım. 3 büyük kent başta olmak üzere, 2014 seçiminde kazandığımız belediyelerden daha fazla belediye kazanarak, sosyal demokrat belediyecilik anlayışını, yeni kazandığımız belediyelere de getireceğiz. Üretimi ayaklandırıp, kırsalda kalkınma ve kooperatifçilikle, hizmet odaklı, hesap verebilen belediyecilik anlayışımızla, vatandaşlarımızın güvenini kazanarak, yerelden genele iktidar kapısına açacağız. Bu anlayış, Türkiye’yi nasıl yöneteceğimizin göstergesi olacak ve böylelikle 2022’de yapılacak genel seçimlerde iktidara olacağız. Bu seçim, bu yüzden önemli’’ dedi.

Bazı Kesim Pişman



Psikolojik sınır olan, %30 bandının üzerine çıkılması gerektiğini ifade eden Bayır, ‘’Geçmişte, Akp’ye oy vermiş bazı kesim pişman. ‘Elim kırılsaydı da oy vermeseydim. Benim çocuğum işsizken, damadı Bakan oldu. Erdoğan artık bizi unuttu. Bizi önemsemiyorlar’ diyorlar. Esnaf, kepenk kapatıyor. Çiftçi üretemiyor. Pazar, yangın yeri. Devasa firmalar konkordato ilan ediyor, kabul edilmezse iflasa zorlanıyor. 1 ay sonra kazanacağımız parayı, şimdiden borca yazıyoruz. Bu durumun sandığa, nasıl yansıyacağını göreceğiz.’’ Dedi.

Tire’ye Kiraz’a Çözüm Önerisi

Siyasette her şey her an her dakika her saniye değişebileceğini belirten Bayır, ‘’Partililerimiz; Tire ve Kiraz konusunda sıkıntılı. Bu durum beni de rahatsız ediyor. Daha yüksek bir oy alan partinin, daha az oy alan bir partiye, ilçe belediye başkan adayını bırakması ne kadar doğru olur? En az 4 ay öncesinden çalışmaya başlayan 6 aday adayı arkadaşımıza ne diyeceğiz? Aynı durum Kiraz içinde geçerli. Bu durumdan çıkışını Genel Başkanımıza, görüşmemizde önerdim. Dedim ki, ‘Mantıklı olan 6 aday arkadaşımızın anket yolu ile halka sorulması. Anketten birinci çıkan arkadaşımıza karşılık, İyi Parti’de 1 adayının ismini versin. Sonra, hem partimizin hem de İyi Parti’nin adayının içinde bulunduğu bir anket daha yapılsın. Anket sonucunda kim önde çıkıyorsa o aday gösterilsin.’ Kuruluşun ve kurtuluşun partisi İzmir’de aday çıkartmadı demek sorun olur. Kamuoyu araştırması ile sorunların çözümünü üretmek zorundayız’’ diyerek sözlerini bitirdi.