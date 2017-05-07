CHP'li Bayır: Birbirimize çelme atmaktan vazgeçelim

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, Güzelbahçe ilçe örgütüyle yaptığı pazar kahvaltısında birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. Bayır, "Birbirimizi daha çok sevmemiz gerekiyor. Birbirimize çelme atmaktan artık vazgeçelim. Dere geçerken at değiştirilmez. Genel başkanımız, koltuğa yapışan biri hiç olmadı. O koltuk Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğu. O koltuk sıradan bir kişiye bırakılmaz" dedi

Referandumda İzmir’de en fazla 'hayır' oyunun çıktığı üçüncü ilçe olma unvanını alan CHP Güzelbahçe İlçe Başkanlığı örgütü birlik, dayanışma ve teşekkür kahvaltısında buluşturdu. Güzelbahçe Düğün Salonu’nda verilen kahvaltıya CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Şehrazat Mercan, CHP İzmir milletvekilleri Tacettin Bayır ve Musa Çam, CHP il yöneticileri, CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Kazım Çam, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda partili katıldı.



Şehrazat Mercan yaptığı konuşmada, “Şimdi ne yapmamız gerekiyor. Oturup bizimle hareket eden, bize güç veren, partili partisiz benim inandığım yüzde 55- 56 oranındaki hayır bloğunun sorumluluğunu alacak planı yapmalıyız. Bu bloğa ciddi bir şekilde sahip çıkarsak 2019’da iktidar oluruz" dedi.



CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır da, birlik ve beraberliği koruma çağrısı yaparak, “Birbirimize çelme atmaktan artık vazgeçelim. Dere geçerken at değiştirilmez. Genel başkanımız, koltuğa yapışan biri hiç olmadı. O koltuk Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün koltuğu. O koltuk sıradan bir kişiye bırakılmaz" diye konuştu.





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