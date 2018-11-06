CHP'li Beko: İzmir'i kaybedersek Türkiye'yi kaybederiz!

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko yerel seçimlerde AKP-MHP ittifakının bozulmasını değerlendirirken, İzmir'in Türkiye için çok önemli bir noktada olduğunu belirterek 'İzmir'i kaybedersek Türkiye'yi kaybederiz' dedi

Süleyman Gülen- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yerelde AKP ile ittifak yapmayacaklarını ve kendi adaylarını çıkaracakları açıklaması sonrası CHP'nin stratejisi merak konusu oldu. CHP için önemli bir oy potansiyeli olan İzmir'de ise CHP yerel seçimlerde nasıl bir yol izleyecek? İzmir'in sadece CHP için değil Türkiye için de çok önemli bir noktada olduğu vurgusu yapan CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, bütünleşerek var olacaklarının altını çizdi.

İzmir'i İzmir'de yaşayanlar yönetmeli

Yerelde halkın belirlediği adaylara MHK'nin kayıtsız kalmaması gerektiğini söyleyen Beko, İzmir'i İzmir'de yaşayanların yönetmesi gerektiğini belirtti. Beko "Yerel seçimlerde bölüşürsek tok oluruz; bölünürsek yok oluruz, birleşirsek var oluruz. Önümüzdeki yerel seçimlerde mutlaka aydın, demokrat, çağdaş, bağımsız sosyal hukuk devletinden olanlar bir araya gelmeli. Önce güzel İzmir'in güzel ilçelerinde demokrat aydın arkadaşlarımızı göreve getirmeli. İzmir Büyükşehir Belediyesi önce İzmir için sonra Türkiye için çok önemli bir noktada. Dolayısıyla İzmir'i kaybedersek Türkiye'yi kaybederiz. Bu düşünceyle önümüzdeki dönemde mutlaka kırgınlıkları, dargınlıkları ve küskünlükleri bir tarafa bırakarak halkın önce kendi ilçelerinde daha sonra da Büyükşehir Belediyesi'nde görmek istedikleri adayları mutlaka belirtmeli ve MHK da bunları görmezlikten gelmemeli. İzmir'i bana göre İzmir'de yaşayanlar yönetmeli" dedi.

CHP İzmir'e uygun adayları atayacak

CHP'nin yerel seçimler için İzmir'e uygun adayları atayacağını düşünen Beko "Adaylar belirlendikten sonra iyi adayların etrafında farklı siyasi görüşe sahip olanlar mutlaka doğru, dürüst; kısa, orta ve uzun vadeli projesi olan başkan adayları etrafında birleşecek. Ben inanıyorum CHP İzmir'e ve İzmir'de yaşayan halka uygun yakışan adayları atayacak. Şu aşamada 1'den fazla aday olduğu için bu konu ile ilgili görüş belirtmem doğru olmaz diye düşünüyorum. Şu daha ön plana çıkıyor diye konuşursam diğer arkadaşlara haksızlık olur. Artık önümüzdeki dönemde bu arkadaşlarımız netleşecek ve belirgin hale gelecek. Aziz Kocaoğlu 15 yıl İzmir'e güzel hizmetler etti. Güzel şeyler yaptı. Dolayısıyla bundan sonra gelecek arkadaşımız da mutlaka İzmir'e güzel şeyler yapacaktır. İzmir'de önce 30 ilçede ve daha sonra Büyükşehir Belediyesinde CHP iktidar olacak diye düşünüyorum" diye konuştu.



'Diktatörler diz çökünceye kadar ayağa kalkmalıyız'

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, her hafta farklı bir ilçede ve farklı sivil toplum kuruluşlarıyla gerçekleştirdiği 'Dayanışma Kahvaltıları'na Urla Belediyesi ve Emekli-Sen Karşıyaka Şubesi'nin etkinlikleri ile devam etti. Beko, emekçi ve emeklilere yaptığı konuşmalarda 'mücadele' mesajı verdi. Tüm personelin bir araya geldiği ve birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği Urla Belediyesi Dayanışma Kahvaltısı'na Belediye Başkanı Sibel Uyar, DİSK- Genel İş 4 No'lu Şube Başkanı Şükret Sevgener ve yönetimi katıldı. DİSK Genel Başkanı iken Urla'da tüm belediye çalışanlarının sendikalaşması için Başkan Sibel Uyar'ın gösterdiği hassasiyeti hatırlatan CHP'li Beko, "Türkiye'de sendikalaşmaların önüne büyük engeller konulduğu dönemde Başkanımız hiç tereddüt etmedi. Taşeron işçilerinizin sendikalı olması için çalışma yapmak istiyoruz önerimize 'bir tek işçimiz bile sendikasız kalmasın' sözleriyle bize büyük destek verdi. Emeğe, emekçiye ve sendikalaşma anlayışına verdiği desteklerden dolayı emek dostu başkanımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

İşçi ve emekçilere de seslenen CHP'li Beko, sendikalaşmanın en doğal hak olduğunu belirterek, onlardan kendilerinin yanında olan partilere oy vermelerini istedi.

En iyi cevabı sandıkta vereceğiz

Emekli-Sen Karşıyaka Şubesi'nin düzenlemiş olduğu dayanışma kahvaltısına da katılan CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, burada emekli maaşları ve emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili Meclis'te verdikleri mücadeleyi anlattı. "Biz mağdurlar ve mazlumlar ayağa kalkmadıkça diktatörler diz çökmez. Bu diktatörler diz çökünceye kadar ayağa kalkmalıyız" diyen Beko, "12 milyonu aşan emekli yurttaşımın sorunu AKP iktidarının umurunda bile değil. Tek dertleri var daha fazla nasıl rant sağlarız, açığımızı nasıl kapatırız. 2019 bütçesinde iktidarın yaklaşık 961 milyar TL'lik bütçesinde yatırıma sadece 65 milyar TL, faize ise 117 milyar TL ayrılmış durumda. Yani bu ülkeye AKP'nin ödeyeceği faizin yarısı kadar yatırım yapılacak. Ne gelecek nesle ne de emeklisine değer veren bir iktidar var. Meclis'te geçtiğimiz hafta emeklilikte yaşa takılanların sorunu için uzun mesai harcadık. EYT sorunu çözülürse 750 milyarlık açık olacağı söyleniyor ama bunlar hep bu düzenlemenin yapılmaması için üretilen bahaneler. Hizmet ettiği yıllardaki hakkını arayan bu yurttaşlarımızı CHP'den başka düşünen yok. Bunu geçtiğimiz hafta Meclis'te diğer partilerin kabul ettirmediği yasa teklifimizle hep beraber bir kez daha görmüş olduk. Emeklilerimiz ve emeklilikte yaşa takılan yurttaşlarımız iktidara en iyi cevabı sandıkta verecek buna inanıyorum" dedi.