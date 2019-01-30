CHP'li Beko: "Tunç Soyer'e güç katacağız"

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, CHP'li Tunç Soyer'in Mart ayındaki seçimler için İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne aday gösterilmesine yorum yaptı. Beko, "Tunç Soyer başta olmak üzere, diğer tüm aday arkadaşlarıma güç katacağımızı belirterek İzmir ve partimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Genel Merkezin kararı ile CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer oldu. Kararı değerlendiren Beko, "Ülkemizin geçtiği bu zorlu süreçte hepimize büyük görevler düşüyor. Biz bir olarak, birleşerek İzmir ve tüm Türkiye’de Martın sonunda baharı getireceğiz! Yerel seçimlere gidilen süreçte Cumhuriyet devrimlerini ve demokrasiyi sandıktan çıkarmak için bu yolda birlikteyiz. Yerel seçimlerden başlayacak olan Büyük İktidar Yürüyüşümüzde birlik, bütünlük içinde olacağız. Bu süreçte Tunç Soyer başta olmak üzere, diğer tüm aday arkadaşlarıma güç katacağımızı belirterek İzmir ve partimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Aziz Kocaoğlu başta olmak üzere diğer tüm belediye başkanlarımıza da İzmir’e kattıkları değer ve emekleri için teşekkür ederim" dedi.

Yerel seçimlerden sonra güzel güne uyanılacağını belirten Beko, "Martın Sonu Bahar, 1 Nisan’da güzel bir bahara uyanacağız. İzmir’de ittifak dahil 30 ilçe belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi’ni alarak, 30 artı 1 hedefini gerçekleştireceğiz. Oylarımızı öyle bir artıralım ki onların gidişinin başlangıcı olsun ve bu süreç İzmir’den başlayarak hızlansın. AKP iktidarına karşı işçinin, emekçinin, ezilenin, mazlumun iktidarına 31 Mart çok büyük bir kapı açacaktır. Bizim 31 Mart yerel seçimlerindeki hedefimiz ve amacımız budur. Bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz, birleşirsek var oluruz! Tüm adayları kutluyor yürekten başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.