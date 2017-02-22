CHP'li Böke canlı yayındayken, kanala tehdit telefonları geldi

CHP'li Selin Sayek Böke'ye dün katıldığı bir program sırasında ölüm tehdidi geldi
CHP'li Böke, dün bir tv kanalında programa katıldı. Böke yayında olduğu sırada kanalı arayan bir kişi, Böke'nin yaşamına son verileceğini ve eve gidemeyeceğini söyledi.
Böke'nin tehditten programın bitti 01.00 sıralarında haberi oldu. Kanal yöneticileri Böke'nin polis gelene kadar binadan ayrılmamasını istedi. Kanala gelen polis eşliğinde binadan çıkan Böke, uçağa da koruma ekiplerinin eşliğinde bindi.
İstanbul'dan Ankara'ya giden Böke'yi Ankara'da da robokop giysili özel tim görevlileri karşıladı. Ekipler Böke'ye yapılan tehdidin ciddi olduğunu ve aynı ihbarın polise de yapıldığını belirtti.
Böke'yi havaalanında karşılamaya CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu da gitti. Böke, polis ve arkadaşları eşliğinde evine kadar bırakıldı. Böke evine girmeden önce polis ekipleri binada detaylı bir arama da yaptı.
MYK'nin ardından gazetecilerin karşısına çıkan Böke, konuyla ilgili soruları yanıtladı. Böke şunları söyledi: 'Geçmiş olsun mesajını tehdit edilen herkes adına alıyorum. Bugün yaşatılan korku iklimi kendi sesini özgürce çıkarmak isteyen milyonlara uygulanıyor. Biz demirden korksak trene binmezdik. Biz çocuklarımızın geleceğine dair bir endişemiz olmaza siyasete girmezdik. Eğer çocuklarınızın korkmadığı bir Türkiye inşa etmek istiyorsak, hepimizin korkusuzca ortak bir mücedele vermesi gerekiyor. Bu tehditler bizi yıldıramaz. Biz aydınlık bir Türkiye inşa etmek için arkamızda milyoların gücüyle, bütün Türkiye'nin çocuklarının gözündeki ışıltıyla bir mücadelenin parçasıyız. Dün yaşanmış olanın kimse için tekrar etmeyeceği bir Türkiye için ben dimdik ayaktayım ve ben bilimyorum ki asla yalnız değilim.''
Büyükanne maaşı
Selin Sayek Böke, Büyükanne Projesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Böke, " Genel Kurul'da Meclis'te şu anda bir torba yasa teklifi görüşülüyor. AKP'nin torbasından büyükanne maaşı çıktı. Bir çok insan maaşı beklemeye başladı. Torbadan esasında çıka çıka büyük bir skandal çıktı. Üstelik bu skandal binlerce çalışandan ve binlerce aileden gizlendi. herkes bilmeli ki büyükanne maaşından çalışanın bir cebinden alıp , öbür cebine para koyulacak. Büyükanne maaşı diye verilmesi vaat edilen maaşın ödemesi sendikaların işçinin ücretinden yaptığı kesintilerden alınacak. Sendikalı çalışan işçi sendikaya ödediği parayı şimdi o sendikadan gasp edilerek büyükanne maaşı diye yeniden dağıtılacağı bir düzen inşa ediliyor " diye konuştu.
Kıdem tazminatının 3'te 1'ine el konulacak
Selin Sayek Böke, rejim değişikliğinin gerçekleşmesi durumunda devlet memurluğu sisteminin ortadan kalkacağına, kıdem tazminatlarının 3'te 1'ine ise el konulacağına dikkat çekti. Böke konuşmasını şu şekilde sürdürdü: "14 milyon işçi ve onların ailelerine sesleniyorum eğer bu rejim değişikliği gerçekleşirse sizin kıdem tazminatınız bu hükümet tarafından gasp edilecek. Kıdem tazminatınızın 3'te 1'ine el konulacak. 3 milyon memura ve onların ailelerine sesleniyorum, rejim değişikliği gerçekleşirse devlet memurluğu sistemi tamamen ortadan kaldırılacak. Memurunda iş güvencesi kalmayacak. Emeğimizi hiçe sayan bu düzenin karşısına 'hayır'la dikileceğiz."