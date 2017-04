CHP'li Böke: Neden Zarrab en üst düzeyde savunuluyor?

CHP Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, Referandum sonuçlarına ilişkin AİHM'e başvuru yapacaklarını belirterek, "Önümüzdeki dönemde AİHM'e başvuru yapacağız. Aydınlık günlerde tekrar buluşacağımızdan hiç şüphemiz yok" dedi.



"ANAYASA MAHKEMESİ'NE BAŞVURU OLACAK MI?"

"AKPM KARARI TÜRKİYE'NİN DEMOKRATİK STANDARTLARDAN UZAKLAŞTIĞININ BİR İFADESİDİR"

TÜRKİYE, AKP'DEN VE ONLARIN HUKUKSUZLUKLARINDAN İBARET DEĞİL

KARAR 80 MİLYON TÜRKİYE'Yİ CEZALANDIRMAKTADIR

AKPM KARARI İLE TÜRKİYE'NİN KAYBETTİĞİ 13 YILIN HESABI DERHAL VERİLMELİDİR

TÜRKİYE BİR KORKU ÜLKESİNE DÖNDÜ

TÜRKİYE BM KİŞİSEL VE SİYASAL HAKLAR SÖZLEŞMESİ'NİN 13 MADDESİNE ÇEKİNCE KOYDU

CHP Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, CHP MYK haftalık değerlendirme toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Referandum sonuçlarına ilişkin Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapılıp yapılmayacağına ilişkin bir soruya Böke, "Kurullarımızın değerlendiği kısmını paylaştım. Bununla ilgili paylaşacak henüz bir değerlendirmemiz yok" diye yanıt verdi.AKPM'nin Türkiye'ye siyasi denetim kararı vermesini değerlendiren Böke şu ifadeleri kullandı: "Kararı dün hep beraber üzüntüyle takip ettik. Bu karar ile Türkiye denetimden çıkan sonra da denetime alınan ilk Avrupa ülkesi oldu. Bunun siyasi bir karar olarak geçiştirilemeyecek olmasının altını çiziyoruz. Bu karar siyasi gerekçe ile falan değil, Türkiye'deki iktidarın başta OHAL olmak üzere somut uygulamaları nedeniyle verilmiştir. Alınan karar Türkiye'nin demokratik standartlardan uzaklaştığının bir ifadesidir.Türkiye'nin en az yüzde 50'si bu hukuk, demokrasi dışı özgürlükleri yok eden AKP uygulamalarını reddetmektedir. 'Hayır' demektedir. Türkiye, AKP'den ve onların hukuksuzluklarından ibaret değil.Kararın sorumlusu AKP olmasına rağmen maalesef karar 80 milyon Türkiye'yi cezalandırmaktadır. Karar ile Türkiye'ye şu söylenmiştir; 'Siz bir Avrupa Konseyi üyesi olma konumunuz kaybettiniz artık attığınız her adımınız incelenecek, izlenecek denmiştir.' Bu karar ile bu karara yol açmış olana hukuksuzluklar, demokrasiyi zedeleyen adımlar ile Türkiye, 13 yıl geriye götürülmüştür. Çok ağır bir durumdur.Türkiye'nin kaybettiği 13 yılın hesabı derhal verilmelidir. Derhal Türkiye'ye yıllar kaybettiren bu hukuksuzluklar, Türkiye demokrasisini kaybettiren bu siyasi anlayışın düzletilmesi gerekmektedir. Bu zararı veren iktidarın derhal yarattığı erozyonu ortadan kaldıracak adımları atması gerekmektedir.OHAL rejimini sürekli kılarsanız, kendinizden görmediğiniz herkese baskı, zulüm yaparsanız, gazetecileri, seçilmiş milletvekillerini tutuklarsanız bunun doğal sonucu Türkiye'nin uluslararası toplumun gözünde demokratik bir ülke statüsünü yitirmesidir. Gerçek budur. Türkiye'de artık hukuksuzlukların ortadan kaldırılması insan hakları ve özgürlükler konusunda acil adımlar atılması zorunludur. Cumhuriyet Gazetesi yazarları, gazetecileri 178 gündür tutuklular. Diğer bir çok gazeteci de hala cezaevinde. Türkiye bir korku ülkesine döndü.Türkiye darbe girişiminin ardından BM Kişisel ve Siyasal Haklar Sözleşmesi'nin 13 maddesine çekince koyduğunu bir kez daha hatırlatmak gerekiyor. Yani bu açıkça tutukladıklarınıza insani davranmayacağınızın bir ifadesidir. İşkencenin iktidar tarafından beyanıdır. İktidar olarak bunu yaparsanız doğal olarak döner birileri 'ülkenizde hukuk, demokrasi, insan hakları kalmamış' diyecek."Tutuklu milletvekillerine ilişkin Böke, "Tutuklu milletvekillerine derhal Balbay kararı uygulanmalıdır. Açık bir hukuksuzluk vardır" dedi.Rıza Zarrab'ın Amerika'daki tutukluluğuna ilişkin Böke şöyle konuştu: "Türkiye'nin çok ciddi sorunları var. Görünen o ki hükümetin de cumhurbaşkanın da bu meseleleri çözmek gibi bir derdi yok. Onlar için tek bir mesele var; uluslararası kara para trafiğinin baş aktörü, Türkiye'de asrın yolsuzluğunun kilit adamı Rıza Zarrab'ın korunması. Türkiye'den Amerika'ya giden her bakan, her devlet yetkilisisin birinci gündem maddesi Rıza Zarrab. Neden bir çok sorumunuz varken bir iktidarın tek meselesi haline geldi? Yurt dışında sayısız tutuklu vatandaşımız varken neden Türkiye Cumhuriyeti sadece Rıza Zarrab'a değer veriyor. Bu konuya hassasiyet gösteriyor.Neden Devlet meselesi gibi en üst düzeyde savunuluyor? Can hıraş savunma hali iki gerçeği ortaya koyuyor: Birincisi Rıza Zarrab'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan için özel bir şahsi değeri var. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin dış politika öncelikleri 80 milyonun çıkarlarına göre değil Erdoğan'ın şahsi meselelerine, kaygılarına göre şekilleniyor. Devletin çökmüş olmasının yerine şahıs devletinin konulmuş olmasının somut örneğidir.Geçen hafta Amerika'dan Türkiye ile Rıza Zarrab üzerinden pazarlık yürütüldüğü yönünde açıklamalar yapıldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin çıkarlarından Rıza Zarrab uğruna ödün veriliyorsa bu bir felakettir. 80 milyon için çok ağır sonuçları olur. Türkiye Cumhuriyeti Devletini, bir çadır devletine indirgeyen bu anlayış, daha önce de kabul etmediğimiz şimdi de kabul etmeyeceğimiz bir anlayıştır."CHP MYK'nın değişip değişmeyeceği ve Olağanüstü Kurultay talebinin gelip gelmediği yönündeki sorulara Böke, "Bizim bir tane gündemimiz var; gayri meşru bir referandum. Yüzde 50'nin üzerinde 'hayır' oyu vererek Türkiye demokrasisine sahip çıkmış milyonlar. Kendi iradesi YSK tarafından gasp edilmiş 49 milyonun üzerinde vatandaşımız bu insanların haklarının korunması bu iradenin Türkiye'de korunması. Demokrasinin yeniden inşa edilmesi dışında CHP'nin herhangi bir gündemi yoktur. Kendi içimize dönük bir gündemimiz yok. Tamamen Türkiye'de hukuku ve demokrasiyi yeniden ayağa kaldıracak bir gündem ile meşgulüz. Bunun ötesinde ortaya atılan her fikir ve görüş Türkiye'nin gerçek gündeminin üzerinin örtülmesi gayretidir" diye yanıt verdi.Sincar operasyonuna ilişkin bir soruya Böke, "Her zaman kuvvetle şunu ifade ediyoruz; Türkiye'nin güvenliği için Türkiye atılması gereken her adımı atacaktır. Bununla beraber bölgede IŞİD'in bölgesel bir tehdit olmasının önüne geçecek adımların da mutlaka ortağı olacaktır. Bu konuda daha önce yaptığımız açıklamaların ötesine geçme ihtiyacı olmadığını düşünüyoruz. Uluslararası hukuk çerçevesinde kendi güvenliğimizin ihtiyaç duyduğu her adımın atılmasına destek veriyoruz" diye yanıt verdi.Uyum yasalarında uzlaşı turlarına ilişkin bir soru üzerine Böke şöyle konuştu: "CHP böyle kararları yetkili kurularında verir. Yetkili kurullarında verdiği kararları da kamuoyu ile paylaşır. Bir karar olsaydı bu kürsüden paylaşırdım. Tereddüttünüz olmasın geçen hafta da söylemiştim; biz de bütün kararlar yetkili kurullarımızda verilir. Bu karar da yetkili kurullarımızda mutlaka verilecek zamanı geldiğinde sizinle paylaşılacaktır. Türkiye'nin ihtiyacı olan bir arada konuşulabilen bir Türkiye'dir. Buna ihtiyacın yanlış tarif edilmesi yanlış siyasetlere yol açabilir. Uzlaşmadan anladığımız şeyin toplumsal uzlaşı belgesi olması gereken bir anayasayı, gayri meşru kılan bütün adımlardan arınmak için bir siyaset olması gerektiğinin de altını bir kez daha çizmek istiyorum."MHP'li bakan iddialarının sorulması üzerine Böke, "Başka bir siyasi partini yaptığı görüşme ile ilgili değerlendirme yapmak doğru olmaz" dedi.CHP'nin Referandum sonuçları yol haritasına ilişkin bir soru üzerine Böke, "Parlamento içinde de dışında bu gayri meşru sonucun milletin iradesini yansıtacak bir biçimde değişmesi için mücadele vereceğiz" dedi.