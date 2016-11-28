CHP'li Böke: TL'deki değer kaybı OHAL'den kaynaklanıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, Türk lirasında son iki ay içinde yaşanan değer kaybının OHAL'den kaynaklandığını öne sürerek, "KHK'larla hukuku ortadan kaldırmak, OHAL'le ülkeyi yönetmenin Türkiye'ye yarattığı maliyet, sanayici ve işadamlarının işlerine yansıyor" dedi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, ekonomiye yön veren sivil toplum kuruluşlarıyla görüşmek ve 'Türkiye ekonomisi nereye gidiyor' konulu konferansta konuşmak üzere Uşak'a geldi. CHP'li Selin Sayek Böke, CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, CHP Uşak İl Başkanı Ali Karaoba, CHP Uşak Merkez İlçe Başkanı Sevinç Yazgan ve beraberindeki partililerle Uşak Ticaret ve Sanayi Odası'nı (UTSO) ziyaret etti. UTSO Başkanı Selim Kandemir, UTSO Meclis Başkanı İsmail Karaman ve diğer yöneticiler tarafından karşılanan Böke, oda üyelerinin sorunlarını dinledi. Milli birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyulan bir dönemde olduklarını belirten UTSO Başkanı Selim Kandemir, "Uşak'ın sanayi profilinde özellikle girişimcilik ruhu vardır. Uşak bu zamana kadar devletten yeteri kadar destek bulamamıştır. Ona rağmen bugün 3 tane organize sanayi bölgesi var. Buradaki yatırımların yaklaşık yüzde 95'lik bölümü özel teşebbüse aittir. Uşak teşvik yasalarından da yeterli ölçüde faydalanmamıştır" dedi.



İş dünyası ve tüm karşılıklı ilişkilerin güven üzerine inşa edildiğini ifade eden CHP'li Selin Sayek Böke, güven ortamını iktidarın kurduğunu dile getirdi. Türkiye'de ise kimsenin birbirine güvenmediğini öne süren Böke, "Paralel yapı temizliği adı altında yapılan işlemlerde, bir kanun hükmünde kararnamede 'Acaba iş yapacağım kişi veya tedarikçim yaftalanır mı' veya 'Bir bağı olduğu ortaya çıkar mı' endişeleri var. Burada iktidara temel bir görev düşüyor, güveni sağlamak. Bize düşen görevse iktidarı uyarmaya devam etmek. Döviz piyasasında ortaya çıkan gerilimli tablonun altında güvensizlik yatıyor. Bu bir küresel kriz değil. Türkiye'ye karşı bir güven sorunu var ve bunu kamu kurumlarında çok net görüyoruz. Memur müdürüne, müdür bürokratına, bürokrat müsteşarına ve bakanına güvenmiyor" dedi.



'BİZ OHAL'İN KALKMASINI İSTİYORUZ'



Türk lirasında son iki ay içinde yaşanan değer kaybının yüzde 15'e yakın olduğunu belirten Böke, "Aynı dönemde Rus rublesinin değer kaybı yüzde 3. Bize en yakın değer kaybı yaşayan ve bize benzeyen para birimleri Türk lirasına kıyasla yarısı kadar değer kaybetmiş. Belli ki Türkiye'ye has başka bir sıkıntı var. O sıkıntı da 3 Ekim'de Bakanlar Kurulu'nun OHAL'i uzatacağını açıklaması ile başlıyor. KHK'larla hukuku ortadan kaldırmak, OHAL'le ülkeyi yönetmenin Türkiye'ye yarattığı maliyet, sanayici ve işadamlarının işlerine yansıyor. Biz OHAL'in kalkmasını istiyoruz. İş dünyası da bu mücadeleyi vermeye devam etmeli" dedi.



Türk ekonomisinin 3.47'ye kadar tırmanmış bir doları taşıyamacağını iddia eden Böke, yaptıkları demokrasi çağrısının aslında bir ekonomik çağrı olduğunu sözlerine ekledi.



CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Doç. Dr. Selin Sayek Böke, beraberindeki partililerle, Uşak Esnaf Odaları Birliği, Uşak Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası ile Uşak Organize Sanayi Bölgesi'ni de ziyaret etti. Böke, CHP il, ilçe yöneticileri ve kadın kolları ile parti binasında dar kapsamlı bir toplantının ardından saat 18.00'de Uşak Atatürk Kültür Merkezi'nde 'Türkiye ekonomisi nereye gidiyor' konulu konferansta partililer ve Uşaklılar'a hitap edecek. Böke, partiye yeni katılanlara rozet taktıktan sonra Uşak'tan ayrılacak.