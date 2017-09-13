CHP'li Çam'dan şok açıklama: PKK, MİT mensuplarını kaçırdı mı?

CHP İzmir Milletvekili Musa Çam, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında şok iddialarda bulunarak, kaçırıldığı iddia edilen MİT mensuplarını önerge ile Başbakan’a sordu, “İddialar doğruysa Erdoğan hem halka hem vatana ihanet etmiştir” dedi

Başbakan Binali Yıldırım’ın cevaplaması istemiyle soru önergesi veren CHP İzmir Milletvekili Musa Çam, MİT mensuplarının Süleymaniye’de kaçırıldığı doğru mu? diye sordu. MİT mensuplarının PKK tarafından Süleymaniye’den kaçırıldığını yabancı basından ve terör örgütünün açıklamalarından öğrendiklerini belirten Çam, “Hemen her konuda konuşan Erdoğan’dan ne hikmetse TIK yok. MİT’in kanunsuz ve Anayasaya aykırı şekilde Erdoğan’a bağlanmasını iyi bir şeymiş gibi göstermek için adeta bir operasyon gerçekleştirilmek isteniyor. Ve maalesef ülkemiz adına istihbarat örgütümüz adına ciddi bir başarısızlık, bir kriz yarattılar” açıklamasını yaptı ve şunları sordu: “Teşkilatın AKP Genel Başkanına bağlanmasının ardından yaşanan bu gelişmeler ve ortaya atılan iddialar, teşkilatın yapılanmasında ve politikasında değişikliğe mi işaret etmektedir? Bu iddialar MİT’in AKP Genel Başkanına bağlanmasının gerekçesini mi oluşturmaktadır?”





OPERASYON GİZLİ DEĞİL MİYDİ?



Olayın ardından Ankara’da neler yaşandığına dair de iddiaları değerlendiren Çam, sözlerini şöyle sürdürdü: “MİT personellerinin kaçırıldığı iddialarının ardından Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ile temasa geçildiği, MİT personellerinin iadesinin istendiği, ancak sonuç alınamaması nedeniyle KYB’nin Ankara’da bulunan ofisinin kapatıldığı ve KYB Ankara temsilcisinin geri gönderildiği iddia ediliyor. Neden sınır dışı edildiğine dair tek bir satır açıklama yok. Kamuoyu olayı dış basında çıkan haberlerden, sosyal medyadan ve daha da vahimi terör örgütünün açıklamalarından öğreniyor. MİT, PKK’ya karşı bir operasyon düzenleyecekse bunun mutlak gizlilik içinde yapılması gerekmez mi? KYB’ye haber vererek yapıldıysa bu tam bir skandaldır. Yok KYB’nin haberi olmadıysa bu başarısızlığı başkalarına fatura etmenin, onları suçlamanın anlamı nedir? Bu haber bayramdan önceydi ve bayramı bize zehir etti, terör örgütü ise çifte bayram yapmakta, sosyal medyada dolanan açıklamaları ile açıktan Türkiye ile alay etmektedir.”



Çam açıklamasının son bölümünde ise Erdoğan’ı halka hesap vermeye çağırarak, “Bu devlet bu ülke senin kendi saltanatın, kişisel ihtirasların için kullanacağın bir oyuncak değildir. 7 Haziran seçimlerinde AKP’den milletvekili aday adayı olan Hakan Fidan, çıkartılan 694 sayılı kararname ile AKP Genel Başkanı Erdoğan’a bağlanmıştır. Patagonya ve Afrika’da ülkelerindeki kabilelerde bile görünmeyen bir devlet işleyişiyle MİT, AKP genel başkanına bağlanmıştır. Yazık!” dedi. CHP olarak terörle mücadeleye bugüne kadar tereddütsüz destek verdiklerini belirten Çam, “Ancak terörle mücadeleyi birilerinin kişisel ihtirası ve siyasi ihbali için kullandırmaya izin vermeyiz” dedi.​

