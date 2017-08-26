CHP'li Çam: Erdoğan KHK'larla ülkeyi felakete sürüklüyor

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Çanakkale’de düzenlediği Adalet Kurultayı’na katılan İzmir Milletvekili Musa Çam, iki yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile adaletsizliğin artık milletin gözüne sokulduğunu söyledi

Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında hazırlanan 693 ve 694 sayılı iki yeni KHK ile Türkiye’de adaleti, demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, herkesin güvenliğini ve güvencesini yok eden pek çok karar alındığını savunan Çam, “Yeni KHK’lar artık resmen Erdoğan’a başkanlık yetkilerini veriyor. MİT’in Başbakanlıktan çıkarılıp Cumhurbaşkanına bağlanması ve tüm kararlarının, atamalarının, maaş artışları hatta sözleşmeli personel alımlarına kadar tek adamın yetkisine bırakılması tam bir hafiye devleti kurulmasının önünü açmıştır. Erdoğan sürekli uzattığı OHAL kapsamında milletin meclisinin haberi bile olmadan çıkardığı KHK’larla ülkeyi felakete sürüklüyor. Adı ‘Milli’ olan istihbarat teşkilatını kendine bağlayarak kendi derin devletini kurmasının altında Erdoğan’ın büyük korkusu yatıyor. Tek adam sevdasının yarattığı bu büyük korku artık tüm hücrelerini kaplamış durumda bu nedenle de devletin tüm hücrelerini kendine göre yapılandırmaya çalışıyor” dedi.



Tek adam diktasının artık kurumsallaştırıldığını öne süren Çam, eleştirilerini şöyle sürdürdü: “Özellikle bu kararnameden sonra artık Anayasa, yasa kalmamış, TBMM fiilen yok edilmiştir. Milletvekili dokunulmazlığı artık fiilen Erdoğan’ın uygun gördüğü kadar, uygun gördükleri için vardır. Orduda 'rütbe bekleme süresi dolmadan terfi' demek, tam anlamıyla parti ordusu demektir ki, sonu Balkan Savaşı Osmanlı Ordusu'dur. Bundan böyle milletvekillerinin de, TBMM'nin de, ordunun da, devletin de kaderi bir ‘adam’ın iki dudağı arasındadır. Abdülhamit rejimi, Hitler nazizmi, Mussolini faşizmidir bu… Bir gün önce kahraman olan, ertesi gün hain ilan edilebilir. Artık milletvekili de dahil kimse için hukuk devleti, yargı güvenliği kalmadı. Bu hastalık derecesindeki durumu adalet diye diye artık durdurmalıyız!”





VEKİLLERİ HÜKÜMETİN HAKİMİ, SAVCISI YARGILAYACAK!



Yayınlanan KHK’larda milletvekillerini soruşturma ve kovuşturma yetkisinin artık Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara Ağır Ceza Mahkemesi’ne verildiğini hatırlatan CHP’li Çam, milletin seçtiği vekillerin yargılanmasının resmen hükümetin atadığı hakim ve savcılara bırakıldığını savundu. Çam, “Milletvekillerinin seçim öncesi ve sonrası çalışmaları yüzünden soruşturulabilmesinin önünü açan yeni KHK’larla belli ki Erdoğan önümüzdeki seçimlerde sadece AKP’yi değil muhalefeti de dizayn edecek. İstemedikleri hakkında soruşturma başlatıp vekil olmasının önünü kesecek. Bu millete en büyük hakarettir, en büyük demokrasi ayıbıdır! Tek adamlığın geldiği noktayı, tüm alanlardaki adaletsizliği kapı kapı gezip anlatacağız. Yeni KHK ile devlet istemediği sürece kimse görevinden bile istifa edemeyecek. Yani insanların en temel insan hakkı olan, çalışma ve ya çalışmama hakları ellerinden alınıyor. Erdoğan artık haddini aşmış kendini kral insanları da bu gibi düzenlemelerle modern çağın kölesi konumuna sokmuştur” şeklinde konuştu. ​