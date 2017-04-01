CHP'li İnce: Bal gibi de meclisi feshedebilir

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce , "Cumhurbaşkanı seçildi. Milletvekilleri de seçildi 5 yıllığına değil mi? 8 ay sonra Cumhurbaşkanı hiçbir kurala bağlı olmadan, hiç kimseye sormadan, hiç kimseye danışmadan canı ne zaman isterse seçim yapabilir mi? Yapabilir. İşte bu fesih demektir zaten. 'Fesih'in adı değişmiş 'seçime götürme' olmuş. Bal gibi de meclisi feshedebilir" dedi.

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, referandum çalışmaları kapsamında Karabük'te Kemal Güneş Caddesi’nde düzenlenen mitingde halka hitap etti. İnce, "Bugün 'köprü yaptık, yol yaptık' diye övünüyorlar. 1937’de kazma ile kürek ile 41 tane tüneli açtı bu Cumhuriyet. Şimdi diyorsun ki '3'üncü köprüyü yaptım, görmüyor musun' diyorsun. 3’üncü köprüyü yaptığına göre 1’inci ve 2’nci köprüyü daha önce yapmışlar zaten. Yani 1’nci köprüyü bu millet 1973’te 45 sene önce yaptı. Köprü ile övünmek, yol ile övünmek 19’uncu yüzyıl eseridir. Yüzyıl önceki övünmedir bunlar. İnsanlık uzayda maden arıyor. Uzay madenciliği dünyanın gündeminde, yapay zeka gündeminde. Gen teknolojisi var dünyanın gündeminde. Bu hala 'köprü yaptım' diye övünüyor. Git, Avrupa’da nehirlerin üzerinde binlerce köprü var. Bunlarla övünme devri geçti. Teknoloji ilerledi, dünya gelişti" dedi.18 maddelik referandum paketini en az 50 defa okuduğunu ifade eden İnce, "Güzel kardeşim, Kuran-ı Kerim’in ilk emri ne? Oku. Okudun mu bunu da ‘evet’ diyeceksin. Ben 50 kere okudum. Burada sana, bana, işçiye, memura, esnafa, köylüye, öğrenciye, işsize bir şey yok. 'Birilerine bir şey var mı?' dersen var. Adam kurban kesmiş, deriyi yüzmüş, 7 parçaya bölmüş. Tam dağıtacak 'hocaya bir sorayım bunu' demiş. 'Hocam bu kurban etini nasıl dağıtayım?' 'Çok basit' demiş hoca. 'Başı hocaya, döşü hocaya, 7 parçanın 5’i hocaya, derisi cemaate, gerisi de sana' demiş. Başı gitmiş, döşü gitmiş, 7 parçanın 5’i gitmiş, deriyi cemaat almış, gerisi de bize kalmış" diye konuştu.Fesih tartışmasına da değinen İnce, şöyle konuştu:"Bir tartışmadır gidiyor. Meclisi feshedebilir mi edemez mi? Şimdi bugün seçim oldu. Cumhurbaşkanı seçildi. Milletvekilleri de seçildi 5 yıllığına değil mi. 8 ay sonra Cumhurbaşkanı hiçbir kurala bağlı olmadan, hiç kimseye sormadan, hiç kimseye danışmadan canı ne zaman isterse seçim yapabilir mi? Yapabilir. İşte bu fesih demektir zaten. 'Fesih'in adı değişmiş 'seçime götürme' olmuş. Mesela Abdullah Öcalan’ın adı yok artık. Ne var? İmralı var. Terör örgütü yok artık. Ne var? Kandil var. Zam yok, benzine zam gelmiyor atık. Zammın adı fiyat güncellemesi. Zam değil o, güncelleme. Hani gidiyorsun doktora 'idrar tahlili yaptır' diyor sana. Öbür adını söylese olmaz. Onun gibi bir şey bu. Bal gibi de meclisi feshedebilir, 6 ay süreyle olağanüstü hal ilan edebilir, 15 kişilik Anayasa mahkemesinin 12’sini atayabilir. Bütün bunlar Türkiye’nin başını belaya sokacaktır."İnce, "Şimdi Diyanet'e soruyorum; Recep Tayyip Erdoğan devletin uçağıyla propaganda yapıyor, caiz mi? Devletin helikopteriyle, devletin örtülü ödeneğiyle ve TRT ile propaganda yapıyor, caiz mi? Ey Diyanet bunlara da bir fetvan yok mu senin?" diye konuştu.