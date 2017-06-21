CHP'li İnce: Yargı iktidarın sopası değildir

CHP Milletvekilleri Muharrem İnce, Erdoğan Toprak, Gürsel Tekin ve Aytun Çıray tutuklu CHP milletvekili Enis Berberoğlu'nu Maltepe Cezaevi'nde ziyaret etti. Görüş yaklaşık bir saat sürdü. Ziyaretten sonra Maltepe Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü girişinde kurulu bulunan nöbet çadırını da ziyaret eden vekiller adına Muharrem İnce açıklama yaptı

Türkiye'nin artık yarı açık bir cezaevi olduğunu dile getiren Muharrem İnce, “ 'Anayasa Mahkemesi kararlarına saygı duymuyorum, onları tanımıyorum' diyen birisi var bu ülkede. Yani yüksek mahkemeye değil ulemaya soralım diyenler var. Bugün Ergenekon duruşması var. Bir zamanlar, o davaların savcısıyım diyen birisi var. O davaların hakimleri, savcıları ya içerde tutuklu ya da kaçaklar. Bir tek savcısıyım diyen dışarıda. O da ülkeyi yönetiyor. İnsanları Silivri zindanlarında inim inim inletenler o davanın savcısıyım demekten bugün utanıyorlar mı acaba" dedi.



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