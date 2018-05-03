CHP'li isim duyurdu: Adayımız İnce

Cumhurbaşkanı olacağı iddia edilen İlhan Kesici, "CHP'nin adayı Muharrem İnce" dedi. İnce, partinin grup toplantısı girişinde alkışlandı

CHP'de cumhurbaşkanı adayı olarak ismi geçenlerden İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, "Muharrem İnce'nin adaylığı kesin gibi" dedi. Kesici, İnce'yi arayıp tebrik ettiğini söylerken Yalova milletvekilinin de bu tebriği kabul ettiğini belirtti. CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin adayını yarın açıklaması bekleniyordu.

"TELEFONLA TEBRİK ETTİM, O DA KABUL ETTİ"

Meclis'te salı günü yapılmayan grup toplantıları gerçekleştiriliyor. Grup toplantısı için Meclis'e gelen Kesici, CHP'nin adayı için konuşulan bir diğer isim Yalova Milletvekili Muharrem İnce hakkında şunları söyledi:

"Dün akşam itibariyle Muharrem İnce adı öne çıktı. Tahmin ediyorum yetkili arkadaşlarla konuşmuşlar. Ben de bu münasebetle sabahleyin Muharrem İnce'yi telefonla tebrik ettim. O da tebriklerimi kabul etti. Allah hayırlı uğurlu etsin."

Ayrıca Muharrem İnce, grup toplantısına girerken alkışlandı.

KILIÇDAROĞLU YARIN AÇIKLAYACAKTI

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin adayını yarın açıklaması bekleniyordu.

CHP'Lİ İNCE YANIT VERDİ

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, kendisinin CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olacağı yönündeki iddialara ilişkin, "Yarın saat 10.00'da genel başkanımız açıklama yapacak, bekleyin, acele etmeyin." dedi.

İnce, partisinin grup toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici'nin, CHP'nin cumhurbaşkanı adayının Muharrem İnce olacağına ilişkin sözlerinin hatırlatılması üzerine İnce, "Yarın saat 10.00'da genel başkanımız açıklama yapacak, bekleyin, acele etmeyin. Benden bir şey beklemeyin. Sloganımız şu; zamanı gelince her şey güzel olacak." açıklamasını yaptı.

Yüz bin imza ile cumhurbaşkanı adayı olacaklara CHP'lilerin yardımcı olmasını isteyen İnce, "Yardımcı olsunlar ki bu diktatöre göstersinler. İmza konusunda arkadaşlarımıza örgütümüzün yardımcı olacağına inanıyorum. CHP'lilerin ittifak içerisinde aday olmak isteyen cumhurbaşkanı adaylarına imza vererek yardımcı olmasını istiyorum." diye konuştu.