CHP'li Kani Beko: İZBAN grevi politiktir

İzmir’in merkeze uzak ilçelerinde CHP örgütü ve halkla buluşan CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, İZBAN grevinin asıl muhatabının Ulaştırma Bakanlığı yani AK Parti iktidarı olduğunu ve grevin amacından saptırıldığını söyledi. Beko, “Grev politiktir” dedi.

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, İzmir’in merkeze uzak ilçelerini ziyaret ederek yerel seçim öncesi örgütün ve halkın taleplerini dinledi, gündemle ilgili soruları yanıtladı. Menemen’den başlayarak sırasıyla Foça, Aliağa, Dikili, Kınık, Bergama ilçelerinde CHP örgütü ve halkla buluşan İzmir Milletvekili Beko, ertesi gün de Bayındır, Ödemiş, Kiraz, Beydağ ve Tire ilçelerini ziyaret etti.

İzmir’de sosyal hayatı en çok etkileyen gündem maddelerinden olan İZBAN grevi ve yerel seçimler hakkında konuşmalar yapan, fikir alış verişinde bulunan Beko, grevin hak olduğunu ancak İZBAN grevinin farklı bir yöne çekilmeye çalışıldığını belirtti.

Asıl sorumlu Ulaştırma Bakanlığı'dır

Beko, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “En başından bu yana takip ettiğim süreçte işçilerin çok da afaki taleplerinin olmadığını biliyorum. İZBAN’da çalışan işçi kardeşlerimin yarısı yoksulluk sınırının altında çalışıyor. Dosyalar hazırlayıp Ankara’da İzmir milletvekilleriyle bir değerlendirme yaptık. Ulaştırma Bakanıyla görüşüp İzmir’in 10 ilçesinden geçen en büyük toplu ulaşım aracı olan İZBAN’ın günde 500 bine yakın yolcu taşıdığını, eğer grev başlarsa ulaşımın sekteye uğrayacağını iletmiştim. İşçi kardeşlerimin sosyal ve sendikal hakları derhal verilmeli diye kendisine söylemiştim. Hemen toplu iş sözleşmesiyle sorunu çözelim demişti. Ancak bugüne kadar ses seda çıkmadı. Greve gidilmesinin asıl nedeni yerel seçim öncesi İzmir’de ulaşımın felç olması ve Büyükşehirin beceriksizlikle suçlanmasıdır, yani politiktir. Bu sorunun asıl sorumlusu Ulaştırma Bakanlığıdır, AKP iktidarıdır. Yeni teklifler gündemde. Biz pek çok adım attık ama amaç farklı olunca bir yere kadar. İşçi kardeşlerimin sosyal ve sendikal hakları kazanması tabi ki en büyük isteğimiz bundan kimsenin şüphesi olmasın. Biz daha fazla kimse mağduriyet yaşamadan bir an önce iş barışının sağlanmasını istiyoruz.

İzmir'de 30'da 30 için

31 Mart yerel seçimlerinin ülkemiz için farklı bir anlam taşıdığını ifade eden CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, “Ülkemizi bu karanlıktan kurtarıp, tüm ülkeye 1 Nisan’da gerçek baharı getirmeliyiz” dedi. İlçe örgütlerini coşturan birlik ve beraberlik mesajları da veren Beko, “Bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz, birleşirsek var oluruz. Bu sözü unutmayın ve geleceğimiz için birleşmeye ve bölüşmeye ihtiyacımız olduğunu hep hatırlayın. Adaylarımız henüz belli değil ama İzmir’in Büyükşehir ve 30 ilçede CHP bayrağını dalgalandıracağına inancımız sonsuz. İktidarın iki yüzlülüğünü, yaşadığımız ekonomik krize rağmen ‘büyüdük’ ifadelerini kullanmalarından anlıyoruz. Benim emeklimin, benim işçimin, benim memurumu aç ve açıkta bırakan ama onların sırtından yandaşlarını doyuran AKP iktidarı hala yalanlarına devam ediyor. Ama artık baharı yaşamak isteyen halkımız en güzel cevabı onlara sandıkta verecektir. Bunları anlatacağız, sokaktaki vatandaşa pazara çıkıyorsun kaç para harcıyorsun, hiç bu kadar pahalı bir dönem yaşamış mıydın diye soracağız. Anlatmak ve bunları düzeltecek olan iktidarın, yönetimlerin CHP olduğunu iletmek bizim görevimiz olacak. Biz umutlu, güzel, aydınlık günler vaat ediyoruz” diye konuştu.