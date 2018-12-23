CHP'li Kani Beko: Unutturamayacaksınız

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, Menemen Olayları'nın ders kitaplarından çıkartılmaya çalışılmasını eleştirdi, yazılı önerge verdi. Bu olayın ülkenin ortak değerlerinden biri olduğunu hatırlatan Beko, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yazılı olarak yanıtlanması için soru önergesi verdi.

Kani Beko, Cumhuriyet tarihimizin en travmatik olaylarından birisi olan ve tarihimizde 'Menemen Olayları' olarak anılan cumhuriyet ve rejim karşıtı ayaklanma denemesinde, 23 Aralık 1930 günü, Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay'ın başının kesilerek şehit edildiğini hatırlatarak, "Cumhuriyetimiz için canını verenler de vahşice bu cinayeti işleyenler de unutulmayacak ve unutturulamazlar. Bir ülke nüfusunu toplum haline dönüştürecek olan ortak değerlerdir. Asteğmen Kubilay bu değerlerden. Menemen Olaylarının 88. yılının yaklaştığı bu günlerde, ders kitaplarından ilgili olayın anlatıldığı bölümlerin çıkarılmasına dönük çaba içine giren, ortak değerlerimizi yıkmaya, bizleri bir araya getiren ortaklıklarımızı toplumsal hafızadan silmeye çabalayanlar olduğu görülmekte" dedi.

Beko şu soruları yöneltti:



1. Anayasanın Başlangıç kısmında ve İkinci Maddesinde yer alan hükümlere açıkça aykırılık teşkil edecek şekilde, Menemen Olayının anlatıldığı bölümler, 8. ve 11. sınıf 'T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük' ders kitaplarından hangi gerekçelerle çıkarılabilmiştir?

2. Açıkça Anayasaya aykırı bu karar ne zaman ve kimler tarafından alınmıştır?

3. Cumhuriyet tarihimize kapkara bir leke olarak geçmiş olan bu vahşi saldırıyı gerçekleştirenlerin unutturulmaya çalışılmasının gerekçesi nedir?

4. Anayasanın ruhunu ve değiştirilmesi teklif dahi edilemeyecek temel, kurucu ilkelerini benimseyemeyenlerin, temel değerlerimizi ve ortak toplumsal hafızamızı silmeye çalışması, yeni dönemde Milli Eğitim Bakanlığı'nın görevleri arasında mı yer almaktadır?

5. Normlar hiyerarşisi gereğince kurucu metinlere açıkça aykırılık taşıyan ve toplumsal bölünmeleri ve fitneyi derinleştirecek bu icraat için yazılı veya sözlü talimat var mıdır?

6. Bu ayrışmaya yol açanlar ve karar alanlar hakkında açılmış bir soruşturma var mıdır?