CHP'li Mahir Polat: Kopyala-yapıştır ÇED onayı alınıyor

CHP'li Polat, İzdemir Termik Santrali için verilen ve Karadeniz'deki bir projeden 'kopyala-yapıştır' yöntemiyle hazırlandığı anlaşılan ÇED raporunu TBMM gündemine taşıdı.

TBMM Çevre Komisyonu Üyesi ve CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, İzmir'in Aliağa ilçesindeki İzdemir Termik Santrali için verilen ve Karadeniz'deki bir projeden 'kopyala-yapıştır' yöntemiyle hazırlandığı anlaşılan ÇED raporunu Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a sordu. Rapordaki 'Karadeniz Bölgesi'nde toprak pH'ı genellikle 7-8 arasında değişiklik göstermekte olup...' ifadesinin neden dikkatten kaçırıldığını soran Polat, "Ege Bölgesi'nin verimli topraklarına zarar vereceği gerekçesiyle çevreci kuruluşlar ve halkın büyük tepkisine neden olan söz konusu projeyle ilgili ÇED raporunda söz konusu ifadenin yer almasının ciddiyetsiz olduğu düşünülmekte midir? Başka hangi ÇED raporunda 'kopyala-yapıştır' yöntemi izlenmiştir?" sorularını yöneltti.

Bakanlığa başvuru

CHP'li Polat, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, İzmir Aliağa'daki İzdemir Termik Santralı için skandal bir ÇED raporu verildiği haberlerinin basında yer aldığını anımsattı. Kopyala-yapıştır yöntemiyle düzenlendiği anlaşılan raporda, 'Proje sahası olan İzmir ili, Aliağa ilçesinin içerisinde bulunduğu Karadeniz Bölgesi'nde toprak pH'ı genellikle 7-8 arasında değişiklik göstermekte olup...' ifadesine yer verildiğini vurgulayan Polat, "Karadeniz'deki bir projeden kopyalanan ve İzmir Valiliği'nin de olumlu bulduğu rapora karşı çevreci kuruluşlar tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na başvurulduğu ifade edilmiştir" dedi.

Bu ifade neden dikkatten kaçtı?

İzdemir Termik Santrali için verilen ve İzmir Valiliği'nin de olumlu bulduğu ÇED raporunda söz konusu ifadeye yer verildiği iddiasının doğru olup olmadığını soran Polat, "Doğru ise söz konusu ifade neden dikkatten kaçırılmıştır? Söz konusu ÇED raporu hangi tarihte verilmiş ve hangi tarihte onaylanmıştır? Aradan geçen sürede raporla ilgili hangi kurum ve birimler hangi incelemeleri yapmıştır? Bunların sonuçları ne olmuştur?" diye sordu.

Polat, gerek İzmir, gerekse de Ege Bölgesi'nin verimli topraklarına zarar vereceği gerekçesiyle çevreci kuruluşlar ve halkın büyük tepkisine neden olan söz konusu projeyle ilgili ÇED raporunda söz konusu ifadenin yer almasının ciddiyetsiz olduğunun düşünülüp düşünülmediğinin açıklanmasını isteyen Polat, önergesinde şu sorulara yer verdi:

"-Söz konusu santralin ÇED raporu alınmadan kurulup işletildiği iddiaları doğru mudur? Doğru ise bu yasalara aykırı değil midir?

-ÇED raporu alınmadan santralin faaliyetine başlaması ve raporda 'kopyala-yapıştır' yöntemiyle söz konusu ifadenin yer aldığı dikkate alındığında, söz konusu rapor göstermelik olarak mı hazırlanmıştır?

-Raporu hazırlayan, onaylayan birim ve kişiler hakkında idari inceleme başlatılmış mıdır? Başlatılacak mıdır?"

-Başka hangi ÇED raporunda 'kopyala-yapıştır' yöntemi izlenmiştir? Konuyla ilgili geçmişe yönelik bir inceleme yapılacak mıdır?